Raúl Araiza y sus hijas disfrutan de unas vacaciones en Japón

A casi dos meses de haber hecho público que regresó a la soltería, Raúl Araiza se ha tomado un tiempo para disfrutar de la compañía de las mujeres de su vida: sus dos hijas, Camila y Roberta Araiza. A través de redes sociales, el presentador de Hoy compartió varias imágenes junto a las jóvenes con quien visitó los lugares más espectaculares de la ciudad como el Golden Pavilion, en Kyoto, el templo Kotoku-in y el Nara Deer Park. La publicación de El Negro, como le dicen de cariño, causó revuelo entre sus seguidores, como sus compañeras de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes reaccionaron emocionadas a las imágenes, debido a que ya fueron conquistadas por el país nipón.

Un viaje de padre e hijas

En las historias del conductor se escucha cómo sus hijas disfrutan al máximo conociendo detalles de la cultura japonesa, incluso cuentan algunos detalles que ellas conocen. Orgulloso de compartir este tiempo de calidad con sus hijas, Raúl publicó varias fotos y videos de los momentos más especiales en Japón, donde tuvieron la oportunidad de alimentar a unos venados, un momento que puso muy nervioso al presentador quien bromeó con esta situación en redes: “Atacado por Bambi y su banda”, escribió sobre un video donde lo vemos conviviendo con estos animalitos.

En contraste con el momento que vivió con los venados, su hija Camila disfrutó de la compañía de estos animalitos en toda calma. Aprovechando que la joven estaba acariciando a un pequeño ejemplar, su papá captó una de las imágenes más lindas de este viaje donde han podido sorprenderse juntos con las tradiciones de aquel país. Como parada obligatoria, visitaron Tokio, donde Raúl posó junto a su hija Roberta.

Las fotos de Raúl Araiza con sus hijas causaron revuelo entre sus seguidores, sobre todo con sus compañeras de trabajo en Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo quienes se mostraron muy emocionadas de que el conductor disfruta con sus hijas este destino que ellas ya han visitado. Mientras que Andrea Legarreta conoció este destino a principios del 2023, durante un viaje familiar con Erik Rubín y sus hijas, Galilea lo visitó en diciembre pasado junto a su novio, el modelo español Isaac Moreno.

La relación de Raúl con sus hijas

Hace unos meses, el conductor abrió su corazón y durante un programa de Miembros al Aire, habló de cómo ha manejado con sus hijas el tema de las relaciones amorosas que ha tenido tras su divorcio. El presentador reconoció que actualmente prefiere no involucrar a sus hijas con sus parejas: “Hoy por hoy, ya no me interesa tanto que haya una relación. Mis hijas ya están grandes, pero tuve que aprenderlo en el camino, me equivoqué”, comentó haciendo referencia a que en el pasado sí les presentó a sus novias.