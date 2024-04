Raúl Araiza se sincera y revela que ha vuelto a la soltería

En mayo del año pasado, Raúl Araiza reveló en sus redes sociales que había dejado atrás la soltería y que había iniciado una relación al lado de Katalina García, una guapa mujer a la que conoció a través de redes sociales. Desde entonces, el presentador del programa Hoy solía compartir algunos vistazos de lo que sucedía en su noviazgo, aunque siempre procurando ser muy discreto al respecto. Sin embargo, esos días de romance parecen haber terminado, pues en un reciente encuentro con la prensa Raúl reveló que su relación había terminado y que se encuentra nuevamente soltero. Algo sobre lo que no quiso ahondar, pues reconoció que aún se encuentra en proceso de recuperación.

©@negroaraiza



Raúl Araiza se sinceró respecto a su vida personal

Fue a la salida de Televisa San Ángel que el intérprete fue abordado por la prensa, un instante en el que evito a toda costa hablar de su vida personal y específicamente sobre su vida romántica. Sin embargo, ante la inisitencia de los medios, decidió sincerarse. “¿Estás enamorado?”, preguntó uno de los reporteros al presentador, a lo que Raúl sentenció: “Estoy tranquilo. En paz”, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Al notar su renuencia, los medios insistieron: “¿Y la novia?”, una pregunta a lo que Araiza respondió con su particular sentido del humor, pues a manera de broma, dijo que cortaría la entrevista. “Ya me voy, espérense... Ya déjenme, pues duele”, agregó el intérprete, mientras bromeaba con su chofer, a quien le reclamó por no salir huyendo en ese momento.

©@negroaraiza



El actor ha vuelto a la soltería tras casi un año de relación

En ese mismo sentido, fue cuestionado sobre si debido a este rompimiento había decidido tomar terapia, el actor dijo: “Exactamente, a eso vot, a hablar de mi soledad. No, pero bien, todo bien”, agregó, asegurando que se encuentra tranquilo y en paz tras su vuelta a la soltería.

¿Cómo conoció a Katy?

En una entrevista que sostuvo con TVNotas, en mayo del año pasado, Raúl Araiza reveló cómo fue que nació el amor entre él y su exnovia, quien no forma parte del mundo del espectáculo y a quien conoció de forma inesperada. “Es la primera persona que no conocía, con la que tengo una relación. Yo nunca le había dado follow a nadie, por más que alguien me gustara. Todas mis relaciones anteriores yo ya había conocido a la persona porque trabajaba con ellas o me la habían presentado conocidos, pero a Katy la empecé a ver en redes, me gustaba, pero no la conocía, y ella me buscó” confesó el conductor del programa Hoy.