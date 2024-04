Raúl Araiza revela las razones por las que terminó con su novia: ‘Los procesos son difíciles’

Hace unos días, Raúl Araiza sorprendió a sus seguidores al revelar que tras casi un año de noviazgo con Katalina García, había vuelto a la soltería. Un tema del que no quiso ahondar en detalles, pues en aquella ocasión se mostró un tanto incómodo a la hora de hablar de su nuevo estatus sentimental. Sin embargo, durante un reciente encuentro con la prensa, el presentador de Hoy finalmente accedió a compartir más detalles sobre su rompimiento, revelando las razones por las que tanto él como su expareja decidieron seguir adelante pero por caminos separados.

©@negroaraiza



El presentador ha vuelto a la soltería

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, el también actor compartió con los medios las razones de su rompimiento, dejando en claro que aunque había amor, sus múltiples compromisos laborales le impedían tener el tiempo suficiente para procurar su relación. “Los procesos son difíciles, pero aquí no fue ni por ella ni por mí. Siempre ha habido mucho amor, pero las circunstancias de la vida son distintas. Yo empecé una serie y no tenía ni un minuto, y las relaciones requieren tiempo y detalles, sobre todo estar”, compartió Araiza, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Berenice Ortiz.

En ese mismo sentido, Raúl no dudó en hablar de su expareja, a quien reconoció como una persona muy especial en su vida. “No tengo más que estar agradecido con Catalina porque fue una mujer importantísima en mi vida. Siempre la voy a querer. Es una persona a la que a veces te encuentras a destiempo y duele más”, señaló conmovido.

©@negroaraiza



Araiza mencionó que disfrutará al máximo de esta nueva etapa de su vida

Por otro lado, Araiza se mostró tranquilo al hablar de su futuro sentimental, pues dijo, en este momento de su vida necesita estar solo. “El lado positivo es que me faltaba tiempo para mí, para hacer lo que yo quiera, en vez de andarme presionando y andar quedando mal”, compartió. “Pero también el amor es dejar ir y decir: ‘No te voy a hacer perder tu tiempo’. Creo que me toca estar solo un tiempo lo más que pueda. No necesito pareja, me encanta estar solo”.

¿Cómo conoció a Katalina?

En una entrevista que sostuvo con TVNotas, en mayo del año pasado, Raúl Araiza reveló cómo fue que nació el amor entre él y su exnovia, quien no forma parte del mundo del espectáculo y a quien conoció de forma inesperada. “Es la primera persona que no conocía, con la que tengo una relación. Yo nunca le había dado follow a nadie, por más que alguien me gustara. Todas mis relaciones anteriores yo ya había conocido a la persona porque trabajaba con ellas o me la habían presentado conocidos, pero a Katy la empecé a ver en redes, me gustaba, pero no la conocía, y ella me buscó” confesó el conductor del programa Hoy.