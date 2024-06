Recién llegada a Miami, Michelle Salas celebra sus 35 años

Esta semana, Michelle Salasanunció su llegada a Miami, ciudad que ella y Danilo Díaz Granados han elegido para establecer su primer nido de amor, como marido y mujer. A sólo unas horas de haber regresado al lugar donde comenzó a escribir sus primeras memorias como influencer, la hija de Luis Miguel se vistió de fiesta para celebra su cumpleaños número 35, una fecha que celebró junto a su esposo con quien, este 13 de junio, también cumple ocho meses de feliz matrimonio.

A diferencia de otros años, en esta ocasión, Michelle Salas no ha compartido nada referente a su cumpleaños, en su lugar, esta mañana, publicó una historia en la que mostró un poco de las inundaciones que afectaron a Miami en las últimas horas, una situación de la que no se salvó. Aunque no compartió detalles de cómo está celebrando esta fecha, la influencer sí recibió cariñosos mensajes desde México por parte de su familia, en especial, de su mamá, Stephanie Salas y de su abuelita, Sylvia Pasquel.

Las felicitaciones de su familia

A través de redes sociales, Stephanie Salas, mamá de la festejada, compartió un video de sus inicios en la música, en una de sus presentaciones donde su primogénita la acompañó: “¡Feliz cumpleaños mi niña Michelle!”, escribió la intérprete de Ave María sobre este clip cargado de nostalgia. En otra historia, que musicalizó con el tema Michelle interpretado por The Beatles, la actriz y cantante escribió: “¡Feliz cumpleaños al ser más maravilloso! Mi Geminis, mi amada hija Michelle”. Stephanie también incluyó un video donde aparece Michelle mordiéndole a un pastel.

Por su parte, con un álbum con varias fotos del pasado, Sylvia Pasquel, abuela de Michelle, le dedicó un sentido mensaje: “¡Feliz cumpleaños Mich! Mi mayor deseo para ti en este hermoso día, es que la vida te llene de felicidad y amor. Has demostrado que eres una mujer única, exitosa, llena de valores y sentimientos maravillosos. Todavía no puedo creer lo rápido que pasó el tiempo, estoy tan orhullosa de ti. ¡Sigue brillando princesa, te amo tanto, tanto, tanto”, se lee junto a varias fotos de la infancia de Salas junto a su abuelita.

El 13, su número de la suerte

Hace unas horas, Michelle Salas compartió una historia en la que reveló que el 13 es su número de la suerte, un dato que explica por qué decidió casarse un 13 de octubre, pues es una fecha que además, coincide con su cumpleaños. Este año, por primera ocasión, Michelle celebrará por partida doble, pues a parte de sus 35 años, festeja ocho meses de feliz matrimonio con su inseparable esposo, Danilo.