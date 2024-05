Sylvia Pasquel comparte por qué Michelle Salas no será mamá pronto

La estabilidad prevalece en el terreno sentimental para Michelle Salas quien, a unos meses de haber celebrado su boda con Danilo Díaz Granados, disfruta de esta etapa mientras atiende sus múltiples compromisos de trabajo. De hecho, su abuela, Sylvia Pasquel, ha expresado la felicidad que la invade por la realización de su nieta en ese sentido, tras ser testigo de ese romance que se ha fortalecido con el paso del tiempo. La actriz se sinceró en una reciente entrevista para dar detalles de cómo asume este momento familiar, revelando incluso la razón por la que Michelle no ha buscado ser mamá.

©GettyImages



Michelle Salas se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales.

¿Por qué Michelle no ha tenido bebés?

Sylvia concedió una entrevista a los medios de comunicación durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que, de manera directa, respondió si cree que su nieta pueda tener bebés pronto. “Todavía no, no creo, no creo que sea rápido…”, expresó, declaraciones retomadas por espacios televisivos como Ventaneando y la Cadena Telemundo. Recordemos que fue en octubre pasado cuando Michelle y Danilo se dieron el “sí, acepto”, en una fastuosa boda realizada en La Toscana italiana, un momento entrañable para la famosa dinastía Pinal.

Al ahondar en sus declaraciones, Sylvia también habló de la firme razón por la que Michelle ha tomado la decisión de todavía no tener hijos. “La vedad mi nieta tiene muchos compromisos, viaja mucho, se está cambiando de casa y realmente tiene muchas ocupaciones. Ahorita no está como para tener un bebecito…”, explicó la actriz de cine, teatro y televisión, siempre atenta a los acontecimientos de su entorno familiar, y dispuesta a apoyar a su nieta en todo lo que necesite.

©@michellesalasb



Michelle y Danilo han cumplido siete meses de casados.

Lo que opina de Danilo

La boda de Michelle Salas fue un evento inolvidable para las respectivas familias de los novios. Orgullosos de presenciar este momento, aplaudieron a la pareja y le desearon lo mejor en este nuevo comienzo. Por supuesto, Sylvia se encuentra muy motivada tras el importante paso que Michelle ha dado, especialmente por haber unido su vida a la de un hombre del que tiene opiniones positivas. A propósito de la reciente celebración de los enamorados por cumplir otro mes de casados, dijo: “Ya, siete meses, ya llevaban mucho tiempo de novios, ya se conocen bien y Danilo pues es una excelente persona. Ellos decidieron ya formalizar su relación y pues es muy bonito…”, explicó.

©@michellesalasb



Michelle Salas ha presumido su buena relación con su padre, Luis Miguel.

Sylvia y su reacción a la foto de Michelle con Luis Miguel

Este tiempo, Michelle también ha podido consolidar una buena relación con su padre, Luis Miguel. El cantante estuvo presente el día de la boda de su hija y se ha mantenido muy cercano a ella. Recientemente, Michelle también presumió una fotografía junto a él, imagen que causó sensación entre sus seguidores. Al respecto, Sylvia opinó: “Sí, tan guapos, tan bien vestidos, tan elegantes… su copita de vino, avión privado, a todo dar. Es lo que yo les deseo (que les vaya bien)”.