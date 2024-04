Michelle Salas revela cómo se siente tras celebrar su boda junto a sus papás, Stephanie Salas y Luis Miguel

El sueño se hizo realidad para Michelle Salas cuando en octubre de 2023 unió su vida en matrimonio con Danilo Díaz Granados. Luego de varios años de noviazgo, ambos tomaron la decisión de convertirse en esposos frente a sus respectivas familias y demás seres queridos, quienes volaron hasta La Toscana italiana para ser testigos de tan importante acontecimiento. Por primera vez en muchos años, Michelle además logró reunir a sus padres, Luis Miguel y Stephanie Salas, un momento que quedó para el recuerdo como uno de los más entrañables. Como pocas veces, a varios meses de su enlace, la joven influencer y experta en moda ha revelado cómo se siente en su nueva faceta, mientras escribe las páginas de su historia de amor alejada de los reflectores.

©@michellesalasb



Michelle Salas se casó en octubre de 2023 y su familia la acompañó durante el enlace.

Las palabras de Michelle sobre su nueva vida

En un suceso inesperado, Michelle fue captada por los reporteros durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde concedió breves declaraciones sobre su vida sentimental. Un tanto hermética, habló de cómo se siente y de la manera en que camina todo junto a su ahora esposo. “Estoy muy feliz con esta nueva etapa, increíble. Ya la verdad no cambió en mucho (la relación con Danilo) porque ya llevábamos muchos años, así que no cambió tanto la relación…”, dijo la joven sonriente, palabras retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Mientras apresuraba el paso y evadía algunas preguntas relacionadas con otros integrantes de su familia, Michelle reiteró lo mucho que celebrar su boda y reunir a sus padres la ha hecho sentir plena. “Todo fue muy bonito, la verdad es que podría decir que fui muy afortunada y estoy muy agradecida de haber podido vivir algo así tan lindo…”, dijo en la breve plática, para luego reafirmar: “Estoy muy muy contenta, la verdad es que todo ha sido súper lindo y estoy bien agradecida por la vida…”, expresó antes de despedirse y de abordar el automóvil que ya la espera.

©GettyImages



Michelle reveló que se encuentra feliz en esta nueva etapa.

El reencuentro de Stephanie y Luis Miguel en la boda de su hija

Aunque se supo que Luis Miguel había volado a Italia para ser testigo del enlace de su hija, poco se conocía sobre lo que había sucedido durante la fiesta. Gracias a la información revelada por algunos integrantes de la familia, es como se ha podido tener claridad sobre lo acontecido. De hecho, Stephanie habló sobre la cordialidad con Luis Miguel, cuando una reportera le preguntó si El Sol había reconocido finalmente su labor como mamá: “¡Sí! La verdad es que sí. No voy a decir las palabras, pero así como lo dijiste”, dijo en una pasada conferencia de prensa con motivo de la obra de teatro, Papito Querido. Entre otras cosas, se refirió a la buena convivencia que tuvieron durante la boda. “Siento que hay buena energía en el ambiente, así les puedo decir”, dijo.

©@michellesalasb



La joven dice estar feliz tras el reencuentro de sus padres.

Stephanie también puso de frente la buena relación de Michelle con su padre: “Las cosas se están poniendo en donde deben estar, en un lugar correcto y yo me siento plena, cuando tienes, acabo de cumplir 54, las cosas se te resbalan. Tienes que aprender que la vida es intensa, sino no es vida, y de esa manera tiene que fluir todo para bien. Cuando ves a tus hijos que están bien, agradeces a la vida”. Así mismo, fijó su postura con respecto a Luis Miguel, descartando que existan resentimientos. “Lo único que te puedo decir es que lo que le pase a ella, para bien, para mí es bueno, lo que tenga que ser bueno, bienvenido, no soy una mujer resentida, ni rencorosa, que no habla, para nada, ustedes me conocen”.