Stephanie Salas reacciona a la fotografía de su hija, Michelle Salas, junto a Luis Miguel

En días pasados, Michelle Salas dio una sorpresa a sus fieles seguidores en redes sociales, esta vez al revelar una fotografía junto a su papá, Luis Miguel. El extraordinario suceso, ocurrido días después del cumpleaños de El Sol, dejó ver la cercana relación que prevalece entre ambos, un aspecto que han preferido mantener bajo estricta discreción pero que sigue provocando interés entre los seguidores. Al respecto, Stephanie Salas ha sido cuestionada, dejando ver su postura y su sensibilidad, orgullosa de que su hija pueda permanecer feliz en todos los sentidos.

©@stephaniesalasoficial



Stephanie Salas dice estar orgullosa de ver a su hija realizada.

Las palabras de Stephanie sobre la cercanía de Michelle con Luis Miguel

Amable como suele ser con la prensa, Stephanie conversó con los medios de comunicación previo a la celebración por el Día de las Madres, instante en el que fue cuestionada sobre la postal padre e hija de Michelle con Luis Miguel. “La felicidad de mis hijas es por completo la mía. Cómo explicarles que, siendo madres, por eso quiero mandar todo mi amor toda mi admiración y todo mi orgullo a aquellas que cargamos en el vientre a todos los seres humanos…”, dijo en la charla, declaraciones retomadas por medios como Venga la Alegría.

Al ahondar en sus declaraciones, y para ser puntual con el tema de la fotografía, Stephanie agregó: “Ver a mi hija realizada y feliz es la satisfacción que una madre puede tener…”. En esa plática, también se hizo mención de la actitud que ha tomado Luis Miguel estos años, la de ser un papá más cercano y más presente con la joven, palabras a las que la intérprete respondió sonriente: “Eso lo veremos el Día del Padre…”, agregó, sin dar más detalles por el momento.

©@michellesalasb



Michelle Salas dio muestra de la gran cercanía con su padre.

¿Stephanie quiere ser abuela?

Este es un momento de gratitud para Stephanie Salas, pues a la par de disfrutar de su relación amorosa con Humberto Zurita, tiene la dicha de ver crecer a sus hijas, Camila Valero y Michelle. De hecho, tampoco escapó de ser cuestionada sobre los recientes rumores de embarazo de su primogénita, quien se casó con Danilo Díaz en octubre de 2023. Aunque nada de lo que se dice es verdad, sí expuso su postura con respecto a su deseo de ser abuela. “Me encantaría ese momento, pero también hay veces que digo: ‘Hay no sé si todavía estoy preparada’, pero así es la vida…”.

©@stephaniesalasoficial



Stephanie expresó su postura sobre el hecho de convertirse en abuela.

Sin embargo, Michelle dice estar dispuesta a asumir con gusto el papel cuando eso suceda. “No tienes que estar preparado, te sorprende y ya, tienes que tomar al toro por los cuernos, así ha sido siempre en mi caso y he aprendido a salir adelante en todas las situaciones, en todas las adversidades y creo que eso es lo que me ha hecho más fuerte. Claro (me gustaría ser abuela), pero no sé si ahorita, en unos dos añitos o tres…”, explicó.