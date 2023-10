Luis Miguel acompaña a su hija Michelle Salas en su boda con Danilo Díaz

Cinco meses después de anunciar su compromiso, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados han unido sus sus vidas para siempre, tras darse el ‘sí, acepto’ en una romántica ceremonia en la Toscana, en Italia. Las celebraciones en honor a la pareja arrancaron el pasado viernes con una fiesta preboda, mientras que este sábado, la pareja ha unido sus vidas para siempre. En tanto, el domingo se tiene previsto un brunch para sus invitados. El que no ha querido perder detalle en la ceremonia ha sido el padre de la novia, el cantante Luis Miguel, quien ha hecho una pausa en su exitosa gira para acompañar a su hija en uno de los días más importantes de su vida.

Michelle Salas y Danilo Díaz se comprometieron en mayo pasado

De acuerdo con los reportes de nuestra revista hermana ¡HOLA! España, ‘El Sol’ hizo una pausa en su gira 2023 y voló a Italia para encontrarse con su hija mayor, quien es fruto de su relación con la actriz Stephanie Salas. El intérprete de La Incondicional estaba tan comprometido en estar presente para su hija, que pospuso su concierto del domingo 15 de octubre en Tampa, Florida.

Luis Miguel pospuso uno de sus shows para estar presente en la boda de su hija

Tras unos meses de intesas jornadas, la primera parte del tour concluirá en la Riviera Maya el próximo 31 de diciembre de 2023 para volver a retomarla el 17 de enero de 2024 en un concierto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo en República Dominicana.

Los detalles de la boda

Los novios han celebrado por todo lo alto su amor, en compañía de sus seres queridos más cercanos. La encargada de llevar a la novia al altar fue su madre, la cantante y actriz Stephanie Salas. Meses atrás, la propia Stephanie compartió en una entrevista con el matutino mexicano Hoy, su emoción de madre: “Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos”.

Michelle Salas con su madre, Stephanie Salas

Sobre su esperado enlace, la influencer y modelo compartió a Vogue lo siguiente: “Queríamos algo muy íntimo con nuestra familia y amigos más cercanos. Muy pequeño y muy privado. La idea en realidad era poder encontrarnos con las personas que nos han acompañado en nuestra historia de amor y simplemente reunirlos para celebrar con ellos nuestra unión”.

Acerca del lugar para realizar la boda, la modelo indicó que su primera opción fue México, su país de origen. Sin embargo, Italia terminó por ser el destino ideal para marcar lo que será el inicio de su vida de casada con Danilo. “Me pareció el escenario perfecto, entre historia, naturaleza y tradición. Italia tiene lugares que hablan por sí solos”, contó la novia con mucha ilusión.

El soñado vestido de novia

Para su gran día, la novia optó por lucir tres looks, justo como lo había adelantado hace unos meses en sus recientes encuentros con la prensa. La novia eligió a la firma Dolce & Gabbana como la firma que se encargaría de sus stuendos nupciales, mientras que la joyería estuvo a cargo de Tiffany & Co. Acerca de su vestido, Michelle compartió a Vogue que fue justo cómo lo soñó cuando era tan solo una niña. “Desde muy chiquita me imaginé un vestido de princesa. Es solo un momento en tu vida en el que realmente tienes que hacer realidad ese sueño que tenías”, indicó.

Michelle Salas con su vestido preboda de la firma Selezza

Hace un mes, los novios celebraron una íntima pre-boda con los familiares de ambos en México. Esta celebración de amor fue no solo para los ahora esposos, sino también para hacer partícipe de su enlace a la bisabuelita de Michelle, la actriz Silvia Pinal, de 92 años. Por su avanzada edad, la estrella de la Época de Oro del cine mexicano no pudo viajar a Italia, por lo que se llevó a cabo dicha reunión para que doña Silvia estuviera presente y bendijera la unión.

Silvia Pinal con Michelle Salas en su fiesta preboda en la Ciudad de México

La historia de amor de Michelle y Danilo

Aunque son una pareja reservada en cuanto a los detalles de su relación, se sabe que su romance empezó en 2016, cuando ella se mudó a Nueva York. Meses después, se separaron pero ese no sería el fin de su relación ya que el destino unió sus camino en 2021 y retomaron su relación, dejándose ver en España, país en el que vivieron por un tiempo.

Michelle Salas y Danilo Díaz

Fue en el cumpleaños 32 de la modelo, hace dos años, cuando aparecieron fotos de ellos dos juntos, confirmando así que su noviazgo estaba en su mejor momento. En mayo de 2023, Michelle anunció su compromiso con el empresario y ahora, los enamorados han unido sus vidas y para siempre, ¡felicidades!

