Stephanie Salas revela cómo fue su encuentro con Luis Miguel en la boda de Michelle

Michelle Salas y Danilo Díaz pusieron el broche de oro a su relación a mediados de octubre, en una boda celebrada por todo lo alto en la toscana italiana. El evento fue el punto de encuentro para los seres queridos de la pareja, incluyendo los padres de la novia, Stephanie Salas y Luis Miguel. Y aunque muchos detalles de ese momento se quedaron en lo privado, Stephanie reveló cómo fue aquella convivencia con ‘El Sol’ en el día más feliz de su hija.

Durante la presentación de la nueva temporada de la obra Papito Querido, Stephanie contó algunos detalles de aquel encuentro. La nieta de Silvia Pinal, aseguró que en la boda convivió de la manera más cordial con Luis Miguel y su novia, Paloma Cuevas.

Cuando le preguntaron si el cantante le había dado el reconocimiento que merece como mamá, expresó: “¡Sí! La verdad es que sí. No voy a decir las palabras, pero, así como lo dijiste”.

Salas, además, dejó claro que la boda fue todo sonrisas, no sólo por celebrar el amor de su hija; sino por la amabilidad que hubo entre los invitados. “Siento que hay buena energía en el ambiente, así les puedo decir”.

Y aunque se reservó varios detalles de la celebración y de lo que pudo haber charlado con el padre de su hija, aprovechó para dejar claro que ella se siente tranquila con la presencia de Luis Miguel. “No soy una mujer resentida, rencorosa, que no sé qué, que no se habla y que no dirige. No, para nada”, agregó la actriz.

Sobre cómo es la relación actualmente en el tema familiar, aseguró: “Las cosas se están poniendo en donde deben estar, en un lugar correcto y yo me siento plena, cuando tienes -acabo de cumplir 54-, las cosas se te resbalan. Lo único que te puedo decir es que lo que le pase a ella, para bien, para mí es bueno, lo que tenga que ser bueno, bienvenido”.

La reacción de Humberto Zurita

Stephanie acudió a la boda de su hija acompañada de su pareja, Humberto Zurita, quien también charló con los medios sobre aquel encuentro con Luis Miguel. Además de confirmar el reconocimiento que el cantante hizo a Stephanie por su gran labor como mamá, reveló si fue incómodo toparse con el intérprete. “¡No! A mí no me conflictúa ni Luis Miguel ni John Travolta, nadie. No lo veo de esa manera, para mí Luis Miguel es como este señor que está a mi lado. No te podría hablar mal de ‘El Sol’ de México”.

Al preguntarle si ya piensa en boda con Stephanie Salas, el actor negó que haya planes entre ellos:“No. Eso ya no se usa”, dijo a los medios presentes. “Me considero muy afortunado de haber vivido una vida tan larga y maravillosa con Christian (Bach) como marido y mujer; ahí sí, porque era el tiempo y la época”, añadió.

Sobre su relación actual, considera que es un regalo del cielo por parte de quien fuera su esposa: “Es como si Christian todavía me estuviera cobijando y me dijo: ‘Te voy a encargar con esta niña porque así te vas a portar bien. Y me estoy portando bien”.

