Preocupa estado de salud de Sylvia Pasquel, habría sido hospitalizada de emergencia

No han sido días fáciles para Sylvia Pasquel quien, una vez más, ha vuelto a preocupar a sus fans en temas relacionados con su salud. Según reportes, la actriz se encuentra hospitalizada luego de haber sufrido una trombosis después de su viaje a Europa, motivo por el cual estaría alejada de las redes sociales.

“Sylvia Pasquel se encuentra en este momento hospitalizada a causa de una trombosis que habría sufrido después de la caída que tuvo en Turquía”, reportó Pati Chapoy en su programa Ventaneando (TV Azteca). A mediados del mes pasado, la madre de Stephanie Salas viajó a Europa para recorrer algunos puntos por su cumpleaños, días después tenía planeado viajar a Italia para la boda de su nieta, Michelle Salas, pero sufrió una caída que la llevó al hospital y le impidió estar en la fiesta.

Tras el accidente, Sylvia se reunió en Madrid con su hija y su nieta para seguir con los festejos antes de que los recién casados se fueran de luna de miel. En busca de tranquilidad, Pinal se fue a descansar a su hogar familiar en Acapulco, en donde habría sufrido la trombosis.

“Ya está atendida en la Ciudad de México”, agrega la periodista, quien comentó con uno de sus compañeros haberle visto un gran moretón en la pierna, del que podría haberse desencadenado el coágulo que le traería problemas.

Sylvia Pasquel, en medio de una devastadora experiencia

Poco después de su regreso de Europa a las costas mexicanas, Sylvia Pasquel estuvo en medio del huracán Otis, el cual causó estragos en Acapulco, Guerrero. Su ausencia en las redes sociales pronto preocupó a sus seguidores, pues esperaban noticias de ella en medio de esta devastadora experiencia que dejó el puerto en estado de desastre.

Más tarde, a través de un comunicado en sus redes sociales que después eliminó, Sylvia aseguraba que se encontraba bien: “A todos les quiero informar que me encuentro bien. Triste por ver a mi amado puerto destruido”. Y continuó: “Mi casa quedó muy afectada, no tengo señal ni batería, por eso estoy ‘desaparecida’, y salir del puerto es imposible. Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí. Pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada. ¡Me encuentro bien!”, agregó.

