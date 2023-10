Michelle Salas rompe el silencio sobre las fotos de su boda: ‘¡Estoy en shock!’

La boda de Michelle Salas aún tiene emocionados a sus fans, quienes están muy al pendiente de sus redes sociales esperando nuevas fotos y detalles del gran día en el que dio el “sí, acepto” a Danilo Díaz. Consciente de ello, la influencer puso una pausa en su luna de miel para contarnos detalles sobre cómo han sido los últimos días y la razón por la que aún no hemos visto imágenes de su gran día en la Toscana italiana.

“Amigos: Llevo un par de días con ganas de escribirle por aquí. Les cuento que estoy esperando recibir ya lo último que falta del contenido para poder terminar de compartir la historia de estos tres días mágicos“, informó en un comunicado en sus historias de Instagram.

Y detalló: “Si me conoces, sabes de sobra, y si no, te cuento que soy un poquito peculiar y un tanto perfeccionista cuando se trata de compartir momentos como estos. Ya que son momentos personales que sólo yo sé cómo los viví”.

Decidida a que el mundo vea exactamente lo que ella disfrutó, agregó que no ha sido tarea fácil, pues aunque desea compartir esos detalles, casi no ha tenido tiempo. “Como decidí curar y escoger todo el contenido yo misma, me está costando un poquito más de tiempo y trabajo de lo normal. Un poco porque estoy en mi luna de miel en la cual tengo que estar presente, y dos porque no tengo señal alguna en este teléfono la mitad del tiempo si estoy fuera del hotel”, comentó, una situación bastante común para quienes disfrutan de los días libres en el extranjero, detalles que prometió contar después.

Sobre su luna de miel, agregó: “A la par estoy tratando de relajarme, disfrutar, desconectar, descansar la cabeza y la mente. Y lo más importante, estar presente en este momento. Y no, no ha sido tarea fácil”.

Lo complicado de organizar una boda

En su mensaje, Michelle también se refirió a lo divertido y complicado que fue para ella organizar una boda tan grande, pues aunque contó con la ayuda de profesionales, siempre tuvo la última palabra para hacer realidad su boda de ensueño.

“¡Estoy en shock! Ha sido una verdadera locura y un roller coaster de emociones que no puedo ni empezar a explicar con palabras. Ojo, casarse es lo máximooooo, pero también es verdad que el proceso de organizarlo es un reto que no es taaaan fácil como parece, por decirlo de una manera bonita”, algo que las novias entienden a la perfección. “Quien les diga lo contrario, ¡¡¡está mintiendo!!! Todas las bridezillas me entienden ;) ”.

Michelle quiso agradecer personalmente a sus fans por los mensajes tan lindos que le han llegado para celebrar su unión religiosa. Además, se refirió a “la paciencia, las buenas vibras y por aguantarme y darle like al spam continuo del bodorrio que hasta a mí ya me parece infinito”.

Emocionada por todo lo que ha vivido desde hace tres semanas, Michelle prometió que muy pronto veremos fotos de su boda: “Espero de corazón que lo disfruten tanto como yo y se vuelvan parte de este momento inolvidable junto a nosotros. Ya les contaré más detalles y anécdotas regresando del honeymoon”, concluyó.

