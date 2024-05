Ahora en el Caribe, Stephanie Salas y Humberto Zurita pasean su amor por República Dominicana

Con el paso de los días, Humberto Zurita y Stephanie Salas escriben nuevas memorias en su historia de amor, y qué mejor manera de hacerlo que a través de sus fascinantes viajes por el mundo. Desde que comenzaron su noviazgo, los actores se han entregado a su pasión por emprender escapadas a fascinantes lugares, y en esta ocasión han tocado tierra en un paraíso del Caribe. Los enamorados vacacionan ahora por República Dominicana, desde donde han compartido algunas postales, visiblemente felices de este momento en el que su complicidad y cercanía se fortalecen.

Su foto de enamorados

En días pasados, la famosa pareja compartió a través de sus redes sociales algunas historias desde el nuevo destino por el que disfrutan de la primavera. Inspirados por el cálido clima de la bella isla, hacen de este momento uno de los más inolvidables, aunque un tanto reservados sobre el itinerario que han seguido. Stephanie fue la primera en dar vistazos de la nueva escapada junto a su novio, posando guapísima con gafas de sol, sombrero y ropa para clima cálido desde Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

Para hacer más emocionante su viaje, Stephanie y Humberto también fueron de Santo Domingo a Punta Cana, uno de los principales destinos en Dominicana, en el que los turistas pueden disfrutar de cristalinas aguas marinas en las excepcionales playas del lugar. Como era de esperarse la pareja presumió una historia en Instagram en la que se dejan ver enamorados mientras disfrutan del viaje. En la postal aparecen ambos luciendo gafas de sol dentro de un restaurante a la orilla del mar. Humberto musicalizó esta postal con una canción de Juan Luis Guerra, uno de los máximos ídolos de aquella nación.

Stephanie, la musa de Humberto

Su estancia por ese bello destino los ha inspirado. De hecho, Humberto ha aprovechado para capturar algunas fotos de Stephanie, quien ha posado para la lente de su galán. Así lo presumió la actriz y cantante en otra de sus historias, en las que aparece posando con ropa casual de playa desde Punta Cana. Así, la pareja celebra su amor, teniendo como mejores cómplices a sus seguidores, siempre pendientes de cada uno sus movimientos, felices de verlos juntos realizados. Además de la playa, los enamorados se tomaron un tiempo para disfrutar de la cultura de aquel país, por lo que visitaron el Museo de Arte Moderno, en donde apreciaron obras pictóricas y fotográficas.

Humberto y Stephanie viven su amor

A lo largo de este tiempo en que su relación se fortalece, Stephanie y Humberto también tienen claras sus prioridades. De hecho, han asegurado no tener planes de celebrar una boda, seguros de que su amor va más allá de cualquier trámite legal o religioso en ese sentido. “Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor, que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien. La verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo”, agregó, para luego bromear: “Y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”, dijo en una charla concedida a los medios meses atrás.