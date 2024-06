Roberto Palazuelos celebra la graduación de su hijo: ‘Felicidades por tu grado de teniente’

La felicidad es incontenible en el corazón de Roberto Palazuelos, quien está de gran celebración por la reciente graduación de su hijo, Roberto Jr, que desde hace algunos años inició sus estudios en la escuela militar en Estados Unidos. Recordemos que meses atrás el actor visitó a su primogénito en compañía de su expareja, Yadira Garza, orgulloso de compartir la paternidad con ella. Emotivo, el intérprete dirigió ahora un mensaje por este momento tan relevante en su círculo familiar, un episodio que decidió compartir con sus seguidores, siempre pendientes de los acontecimientos importantes en su vida.

Palazuelos está orgulloso de que su hijo destaque en la Academia Culver.

El mensaje de Palazuelos

Palazuelos publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se puede ver a su hijo Roberto luciendo el uniforme del prestigiado colegio en el que estudió, la Academia Culver, una institución con más de 120 años de tradición académica. En su mensaje, exaltó su emoción, pues además su hijo obtuvo un importante grado. “Muchas felicidades querido Roberto por tu graduación de Culver y por tu grado de teniente. Dios te bendiga en tu camino siempre, @culveracademies”, escribió al pie de la postal a la que han reaccionado sus seguidores, enviando al joven varios mensajes con buenos deseos y felicitaciones.

A pesar de que Palazuelos se encuentra en México enfocado en sus proyectos profesionales, constantemente viaja a Estados Unidos para acompañar a su hijo durante su estancia en la Academia Culver. De hecho, en mayo del año pasado, Palazuelos y su exesposa Yadira viajaron a Estados Unidos para celebrar el logro del joven, quien por esos días recibió su primer grado y ascenso en la tropa B de Caballos Negros, así lo comunicó el también empresario, orgulloso de ver cómo su primogénito consigue alcanzar sus éxitos. “Le doy gracias a Dios por poderle dar esto y por darme el hijo que tengo, el quinto Roberto en línea directa de la dinastía de mi familia”, escribió en sus redes sociales.

Roberto Jr posó con su uniforme de teniente.

Palazuelos y las lecciones a su hijo

Para Palazuelos, lo más importante es brindar a su hijo valores que le permitan madurar en todos los aspectos. De hecho, ha inculcado al joven la importancia del trabajo para obtener como resultado lo que se desea. A pesar de que le ha brindado lo necesario, aplica una serie de reglas en ese sentido, según cuenta. “No le doy todo, se tiene que ganar sus cosas con buenas calificaciones, con sus clases de box, con todo lo que hace. Yo lo traigo bien limitado… No me gusta echarlo a perder, yo no quiero un junior porque le voy a quitar mucho potencial. Mi papá fue muy duro conmigo en muchos aspectos y por eso yo saqué la garra que saqué para los business…”, dijo durante una charla concedida al programa televisivo De Primera Mano.

Roberto Palazuelos y su exesposa, Yadira Garza, mantienen la cordialidad por el binestar de su hijo.

Por otro lado, Palazuelos y su exesposa han inculcado a su hijo la fe, razón por la que en noviembre del año pasado lo acompañaron en su confirmación. “Nada más bonito para mí estos días que ver a mi hijo amando a Dios, se acaba de confirmar”, señaló antes de referirse a los valores eclesiástico que, en su opinión, cree necesario transferir a los jóvenes, “Pienso que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios y a tener fe en su poder, fue una ceremonia muy bonita a lado de Yadi. Al final dejamos estas rosas blancas a la Virgen de Fátima”.