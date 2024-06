Ale Capetillo y su novio disfrutan de unos días en Líbano

La relación de Ale Capetillo con su novio Nader, marcha viento en popa. Después de firmar el contrato de arrendamiento de su primer departamento juntos, sitio que se convertirá en su nido de amor, la pareja volvió a hacer sus maletas, esta vez, para visitar el país de él, Líbano. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, compartió en redes detalles de este viaje a la tierra de su novio donde ha tenido que practicar su árabe, un idioma que no domina, pero que ha aprendido gracias a las enseñanzas de su galán.

El mejor maestro de árabe

Con uno de sus divertidos videos en Instagram, Ale anunció su llegada a el Líbano: “¿Entienden qué dice eso?, pues yo no y eso significa que estamos dónde: ¡En el Líbano!”, comenta en una parte del clip donde muestra la etiqueta de un agua embotellada. Emocionada por conocer más del país de Nader, comentó en otra parte del clip: “Para estrenar el día, nos tenemos que arreglar en árabe, porque hoy decidí tomar el paso de mis clases en árabe, no sé si puedo continuar con mi vida sin entender el contexto de lo que pasa a mi alrededor, así que hoy es el día de comenzar mis clases en árabe, así que vamos a hacer un get ready with me en árabe”.

Para hacerle un guiño al país que vio nacer a su novio, Ale pidió a Nader que la ayudara para incorporar en su video arreglándose algunas palabras en árabe. En otra historia, Ale se sinceró sobre cómo está manejando el idioma en esta visita a el Líbano: “Chicos saben qué me pasa con los amigos de Nader, no es por nada, pero siempre digo: ‘Te juro que, si me conocieras en mi idioma natal, te lo juro te reirías cañón conmigo. No me puedo desenvolver en un idioma que en es mío chicos”, reconoció. Identificado con su novia, Nader dijo en español: “Es como yo en México. En México no puedo decir mis bromas”.

Ahora que vive en carne propia lo que siente Nader cuando viene a México, reconoció que no saber un idioma sí te impide mostrar tu verdadero carisma: “A mí me pasa eso aquí, las relaciones con gente nueva son un poco más lenta, porque te cuesta un poco más desenvolverte”, confesó. Aunque no domina el idioma, gracias a Nader ha podido darse a entender: “¡Hola Líbano! Honestamente mi árabe no se encuentra tan mal”, escribió en el feed de su cuenta de Instagram.

Una relación cada día más formal

La relación de Ale y Nader se encuentra en su mejor momento. Antes de comenzar juntos en Madrid, los jóvenes visitaron México para pasar unos días con la familia de ella, gestos que algunos internautas han calificado como pistas que la pareja están dando ente un posible compromiso, un asunto que tomó fuerza con este viaje al país natal de Nader. En septiembre del año pasado, Ale publicó un texto en el que reconoció que Cupido la sorprendió con esta relación: “Si me hubieran dicho hace tiempo que me enamoraría de alguien de otro continente, de otra cultura y que me estaría comunicando en inglés durante mi relación, jamás te hubiera comprado la historia y hoy estoy viajando y conociendo el mundo con mi compañero libanés. Si te dejas llevar la vida te sorprende”, escribió.