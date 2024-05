Ale Capetillo se reencuentra con su hermano, Lalo Capetillo, en México

Desde hace unos días, Ale Capetillo y su novio Nader se encuentran de visita en México, en donde han tenido la oportunida de asistir a varios compromisos sociales y disfrutar de algunas de las playas más hermosas del país. Además, para la influencer esta visita ha sido muy especial, pues ha tenido una serie de reencuentros que la han ayidado a reconcectar con sus raíces y con sus seres queridos, pues recordemos que desde hace unos años la joven vive en Madrid, España. Uno de esos reencuentros ha sido con su hermano mayor, Lalo Capetillo, con quien Ale mantiene una cercana relación y una complicidad única. Algo de lo que la intérprete ha dado muestra en sus redes sociales, en donde se ha registrado algunos de los instantes más especiales de este encuentro.

©@alecapetilloga



Eduardo y Ale son muy unidos

A través de su perfil de Instagram, Ale compartió una serie de fotografías en las que mostró detalles del día que pasó al lado de su hermano, una ocasión en la que también estuvo presente Nader, quien se unió a los hermanos en este encuentro tan especial. “Porque con ellos todo es risas y comida rica”, expresó la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo al pie de su publicación, describiendo así la grata experiencia que tuvo al lado de su novio y su famoso hermano.

Por otro lado, Ale también compartió unas fotografías en blanco y negro al lado de su hermano, las cuales acompañó de unas lindas palabras en las que dejó en claro lo que significa el poder estar cerca de Lalo. “Si estamos juntos es mejor”, escribió la joven influencer, mostrándose agradecida de poder pasar este tiempo al lado de sus seres queridos.

©@alecapetilloga



Ale ha tenido una temporada de vaciones en México

El capítulo más valiente de su vida

Sin duda alguna, Ale Capetillo ha tenido que enfrentarse a muchas primeras veces desde su llegada a Madrid, España, donde actualmente radica. Y es que sin duda, dejar su país para enfrentarse a una vida independiente lejos de su familia y de su gente, la ha hecho valorar aún más todo lo que tiene en México, pero también para reconocer sus propias fortalezas. Algo de lo que habló recientemente en una entrevista concedida a HOLA.com México. “La recompensa detrás del miedo”, nos dijo convencida. Tras vencer sus temores, la joven está lista para continuar con paso fuerte su camino al éxito, una experiencia que busca compartir con sus seguidores y con todos aquellos que estén pensando en hacer algo tan atrevido como empezar de cero en otro país, a quienes les dice: “El consejo que yo daría sería: Salirse de su zona de confort y no tenerle miedo a todos esos retos que te van a pasar y que son parte dé”, reconoció.

Aunque ya se siente más segura en Madrid, estar lejos de su familia sigue siendo lo más complicado de esta situación, por lo que siempre está pensando en ellos: “Estoy con ansias ya de verlos y espero que me hagan pronto una sorpresa”, comentó sobre sus hermanos Ana Paula y Eduardo, pues reconoció que, por el momento, no cree que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo la visiten y explicó por qué: “Mis papás no sé, porque en mi familia somos un ejército, justo se tendrían que traer a todo el ejército”.