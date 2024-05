¡De fiesta en México! Así fue el reecuentro de Ale Capetillo y Nicole Peña

Lo que comenzó en una amistad en el colegio, hoy es una hermandad. A través de Instagram, Ale Capetillo y Nicole Peña compartieron con sus seguidores varios recuerdos de la inolvidable fiesta a la que acudieron juntas este fin de semana. Como suele ocurrir cada que una de sus amigas en México, llega al altar, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, viajó a nuestro país para formar parte de este momento importante en la vida de una de las integrantes de su círculo más cercano. A esta boda también estuvo convocada Nicole Peña, una de sus mejores amigas y quien se convirtió en su acompañante de lujo, debido a que en esta ocasión su novio Nader se quedó en Madrid.

La boda de su amiga

A través de Instagram, las mejores amigas compartieron fotos y videos de este enlace matrimonial donde, en un momento de la recepción, tuvieron la oportunidad de acompañar a la novia en un baile de amigas donde todas sus conocidas rodearon a la guapa novia el tema de Could play Viva la vida, sin duda, uno de los instantes más memorables de la boda. Las jóvenes formaron parte del grupo de 11 amigas que cobijaron a la novia en este especial día donde la moda se hizo presente.

En esta ocasión, Ale y Nicole decidieron acudir juntas a esta celebración donde las vimos cómplices e inseparables, como en los viejos tiempos: “My date” (mi cita), escribió Capetillo sobre una foto donde aparece junto a la hija del ex presidente Enrique Peña Nieto. Aprovechando este reencuentro, las mejores amigas posaron para varias fotos en las que presumieron su estilo, pues ambas lucieron espectaculares. Por su parte, Ale Capetillo compartió con sus más de 684 mil seguidores su get ready with me del look que usó para brilla en esta fiesta.

Un look para brillar

Ale compartió en sus redes un video de su visita al estilista, donde se encargaron de marcar sus rizos: “Nos vamos de boda y vamos a empezar a arreglar este pelito, esto tiene que verse leona, ya verán el vestido que es una delicadeza hermosa, lo contrario a eso es meterle algo con demasiado punch que va a ser el pelo”, comentó la influencer en su clip. Aprovechando su estancia en la Ciudad de México, recurrió a su stylist de confianza, su mamá, Biby Gaytán quien le prestó un accesorio que elevó por completo su atuendo: un abanico.

Una amistad que trasciende fronteras

A pesar de que Ale Capetillo decidió mudarse a Madrid hace poco más de tres años, la amistad con Nicole continúa intacta. Ya sea en México o en España, las amigas suelen visitarse continuamente. En enero del 2023, la hija de Peña Nieto, viajó a La madre patria para reencontrarse con su gran amiga: “Pasando el día con chica guapa y un look guapo”, escribió la influencer junto a una imagen juntas en aquel país.