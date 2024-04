Ale Capetillo sorprende a sus papás con una visita inesperada a México

Después de cumplir su sueño sobre la pasarela donde debutó como modelo en el desfile de la diseñadora Lorena Formoso en la Barcelona Bridal Fashion Week, Ale Capetillo hizo sus maletas y tomó un vuelo rumbo a México para sorprender a sus papás. En complicidad con su hermano Eduardo, la influencer ingresó a la casa de la familia, sin que los demás se dieran cuenta. Emocionada por la reacción de sus papás y de sus hermanitos, los mellizos Daniel y Manuel, la joven quien reside desde inicios del 2021 en Madrid.

El paso a paso de la sorpresa

Ale llega a México en medio del éxito que están teniendo, su papá y su hermano, en Juego de Voces, programa donde también hicieron una participación especial, Biby Gaytán y su hija Ana Paula, quien este fin de semana cantó junto a su papá. Aunque Ale Capetillo no ha revelado el motivo de su visita a nuestro país, a tenor de las imágenes, vino a pasar tiempo con su familia a la que no veía desde enero pasado: “Estoy nerviosa, nos vamos mañana a México”, comenta en uno de sus videos.

Para que sus papás no sospecharan, Ale subió este clip ya que estaba en México donde, su familia la recibió con los brazos abiertos: “Estamos en camino, dato importante, mis papás no saben que voy”, se le escucha decir en el reel que publicó sobre este viaje a nuestro país. Aprovechando este video, la joven reveló por qué no utiliza maquillaje cuando viaje: “Nada de maquillaje, porque no queremos que por la presión nos salgan granitos”, explicó mientras mostraba su emoción en aeropuerto.

Fue gracias a la complicidad de dos miembros de su familia que consiguió sorprende a sus papás: “Las únicas personas que saben son mi tío Ricky y mi hermano”, comentó antes de mostrar las imágenes de cómo ingresó a su domicilio, sin que nadie se diera cuenta. Según se aprecia, fue su hermano Eduardo quien la ayudó a sorprender a sus papás: “Subiendo las escaleras las escalaras para esconderme en el cuarto de mi hermano”, escribió en otra parte del video.

La reacción de su mamá

Ya al interior de la casa, Ale mostró la emoción que sintió minutos previos al gran encuentro con sus papás. Como parte de su sorpresa, la joven influencer ingresó a la habitación del matrimonio cantando el tema de Timbiriche, Si no es ahora, de inmediato, Biby Gaytán se apresuró al encuentro con su hija y se fundieron en un cariñoso abrazo. Ale también dejó con la boca abierta a “los bebés”, como le dicen de cariño a Daniel y Manuel, los hijos menores de Biby y Eduardo, quienes no daban crédito de que su hermana estuviera en casa