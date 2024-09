Harry Styles ha regresado al 'front row' de London Fashion Week

La moda masculina es diferente desde que grandes personalidades de la industria del entretenimiento comenzaron a convertirse en iconos de la moda para demostrar que cuando se trata de prendas y estilo, el género y los prejuicios desaparecen. Nombres como Timothée Chalamet o Rami Malek han impregnado los titulares, las primeras filas de desfiles y las alfombras rojas de un estilo único y difícil de olvidar. Sin embargo, hay un nombre que sobresale de todos pues en los últimos años ha evolucionado con su estilo al crear una dualidad entre piezas masculinas y aires femeninos. Sí, estamos hablando de Harry Styles.

Y es que si bien el joven ha estado en la esfera pública desde que a una corta edad comenzará a convertirse en una estrella de la música al unirse a la boy band, "One Direction", fue cuando se separó de la misma para iniciar su proyecto personal que comenzó a convertirse también en todo un “fashion icon”. Poco a poco el joven fue explorando su estilo hasta debutar con looks llenos de color, vida, energía y guiños femeninos. Fue así que el joven demostró que en la moda no hay reglas.

Pero, a pesar de que Styles era conocido por sus icónicos chinos y looks vibrantes, hace unos meses se le comenzó a ver con un nuevo estilo de cabello; mucho más masculino y determinado. Y, aunque llevábamos algunos meses sin tener muchas apariciones del joven, hace unas horas reapareció en la primera fila de London Fashion Week.

© Getty Images Harry Styles

Harry Styles con un look masculino perfecto en London Fashion Week

Hace unas horas se llevó a cabo el desfile Primavera-Verano 2025 de la firma S.S. Daley; una marca creada por Steven Stokey-Daley. Este joven diseñador se ha convertido en pionero en temas de diseño por su innovadora visión y acercamiento hacia la moda. Ha sido tanto su impacto que acaba de recibir el premio Queen Elizabeth II del Diseño Británico. La relación entre este joven diseñador y Harry Styles se remonta a 2020 cuando Styles lució diseños de Daley para su video musical de “Golden”.

© Getty Images Harry Styles

Además, fue en enero de este año que se comenzó a esparcir el rumor de que Styles era socio de Daley para poder impulsar juntos a la firma. Por eso y más es que no fue ninguna sorpresa ver a Styles como estrella del front row del reciente desfile de Daley. Para la ocasión, Styles lució una chaqueta estilo camisa en color azul marino con un pin blanco de fresas, una tank top blanca básica por debajo y unos pantalones baggy semiformales a juego con la chaqueta. El músico cerró el atuendo con unos sneakers clásicos en negro.

© Instagram Harry Styles

Este look resaltó a la perfección con la cabellera del intérprete, mucho más corta de lo usual y que sobresalía firmemente con volumen.

Las tendencias de SS25 según Daley, que morimos por probar

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Prendas artesanales Piezas artesanales creadas con materiales poco convencionales, como la pedrería artificial, es una de las tendencias que no podemos esperar para implementar y salir de nuestra zona de confort.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Faldas transparentes Las transparencias seguirán siendo nuestra opción favorita para dar ese aire fresco y juvenil a los looks. ¿Qué mejor manera que integrar estampados de primavera como cuadros o flores?

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Printed sweaters ¿Se puede llevar un suéter cerrado en primavera? Según el diseñador será posible siempre y cuando se juegue y explore con las prendas para darles ese giro colorido y divertido tan característico de la estación.