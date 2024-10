Shakira se sincera sobre la maternidad y admite sobre sus hijos: 'No se me quitan de la cabeza ni un rato'

Recientemente, Shakira habló sobre cómo la música ha sido su mejor herramienta en su proceso de sanación tras su separación de Gerard Piqué, anticipando que aún quedan más álbumes por hacer para desahogarse. Además de estas afirmaciones, que fueron tomadas como una respuesta a una reciente entrevista del exfubolista español, la cantante colombiana se ha sincerado sobre su papel de madre, destacando la importancia que tiene en su vida.

© Getty Images Para Shakira, sus hijos Sasha y Milan son su prioridad.

Al hablar de sus últimas creaciones musicales durante una revista con la edición latinoamericana de la revista GQ, Shakira mencionó sus hijos Milan y Sasha, con quienes grabó el tema Acróstico, estrenado en mayo de 2023. “Soy una madre absolutamente dedicada a sus hijos”, confesó la cantante sobre sus retoños de 11 y 9 años.

© YouTube Shakira / Sony Music Shakira con sus hijos Sasha y Milan en 'Acróstico'.

La intérprete de Te Felicitó aseguró que la conexión con sus hijos es tal que ha logrado interpretar cuando se sienten mal. “Entro en un cuarto, los veo y ya leo en su lenguaje corporal si están tristes, contentos o amargados. Si les fue bien en el colegio. A veces tengo una sensación de que algo no va bien, les llamo y resulta que algo no iba bien”, explicó. “Tengo una conexión con ellos tal que domina mi vida absolutamente y todo lo que hago”, dijo.

La barranquillera confesó que sus pequeños son una constante en sus pensamientos. “Ahora estamos hablando y estoy pensando en ellos. No se me quitan de la cabeza ni un rato. Esto consume una cantidad de energía…”, admitió. “La misma pasión que dedico a mi carrera, o más, se la decido a mis hijos, a su integridad, a su desarrollo”, expresó.

© Getty Images Shakira ha demostrado ser una madre cariñosa y dedicada.

Shakira reconoció que, en su papel de mamá ha experimentado pesar por lo que aqueja a sus niños. “Soy una madre sufridora, sufro por absolutamente todo lo que les pasa. Me tomo con mucha seriedad esa tarea de ser madre: intentar que haya dos personas decentes más en este mundo, y que ojalá sean mis hijos”, dijo esperanzada.

Sus padres, sus otros grandes amores y su fuente de esperanza

En momentos en los que ella misma ha confesado sentirse defrauda por el amor de pareja, Shakira se refugia en sus hijos y también en sus propios padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll. De hecho, en su entrevista con GQ, la cantante dejó ver cierta esperanza en las relaciones amorosas gracias a sus papás.

© Instagram @shakira Shakira admira profundamente el matrimonio de sus padres.

“No puedo decir que soy una escéptica absoluta porque mis padres son la mayor demostración de que hay amor de pareja. Un amor eterno que pasa por encima de cualquier obstáculo o dificultad”, comentó la intérprete de Monotonía. “Tienen 50 años juntos. Todavía los ves, ves a mi madre cómo mira a mi papá, como si fuera el último hombre del planeta. Y él a ella. Son como novios”, contó.

“Mi padre tiene 93 años, y mira que no habrá cometido errores. Pero tiene ese amor que lo soporta todo. Existe, pero para un grupo selecto de gente. Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen la suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos”, dijo.