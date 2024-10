Tras las declaraciones de Piqué, Shakira advierte: 'El proceso de sanación es largo, me llevará varios álbumes’

Hace unos días, Gerard Piqué habló por primera vez de manera abierta de su separación de Shakira, asegurando que las cosas que se contaron no fueron exactamente como ocurrieron. Tras el revuelo que causaron estas declaraciones, la colombiana ha reafirmado su sentir, pues se ha publicado una entrevista en la que ha advertido que su proceso de sanación será largo y le llevará varios álbumes. Con esto, ha dejado claro que su desahogo no terminará con Las Mujeres Ya No Lloran, su más nuevo material discográfico que también da nombre a su próxima gira mundial.

© Getty Images La separación de Shakira y Piqué es un tema que está lejos de olvidarse.

En entrevista con la edición de México y Latinoamérica de la revista GQ, Shakira habló sobre el trabajo personal que hizo en su álbum, el cual se vio reflejado en exitosas canciones. “No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto”, contó.

“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, explicó.

© Getty Images Para Shakira, la música es una herramienta de sanación.

Tras hacer un repaso sobre su faceta como compositora, la cual empezó cuando era apenas una niña, la barranquillera reflexionó sobre su visión del amor. “No es la misma”, asegura. “El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro”, agregó la cantante.

Tras confirmarse su separación de Piqué hace más de dos años, se dieron a conocer versiones de infidelidad de parte del exfutbolista con Clara Chía, quien es actualmente su novia. Dichas teorías fueron alimentadas con las agudas letras de las canciones de ‘Shak’, principalmente Bzrp Music Sessions, Vol. 53, tema que lanzó con el argentino Bizarrap.

© Instagram @shakira Con ayuda de Bizarrap, Shakira pudo desahogarse en 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53'.

Aunque muchos podrían pensar que la intérprete ha sacado todo ya respecto a aquella dolorosa experiencia, ella misma ha confesado que aún queda un camino por delante para reponerse por completo, y la música seguirá siendo su instrumento para hacerlo. “El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!”, dijo entre risas. “Es mentira que con Última me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar”, dijo en referencia a la canción de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran que fue considerada como un tema de cierre o despedida.

Los amigos, el gran regalo que le dejó su amarga experiencia

Tras toda una vida en España, Shakira se mudó a Estados Unidos escribiendo un nuevo capítulo en su vida, aunque eso no signifique que su cariño por la ‘Madre Patria’ haya desaparecido. “Siempre lo voy a tener en mi corazón. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, dijo en su entrevista con GQ.

© Getty Images Pese a lo sucedido, Shakira le sigue guardando cariño a España.

A la espera de aquel momento, la colombiana sigue disfrutando su vida en Miami, ciudad que la recibió con los brazos abiertos. Al reflexionar sobre su nueva vida, la cantante ha destacado que la amistad ha sido el mayor regalo que recibió tras su dolorosa separación. “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos”, expresó.

“Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere. También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban. Me di cuenta de que esas amistades que están ahí desde hace 20 años, o incluso otras más nuevas a prueba de bala, son una recompensa de la vida. Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta, pero no ahoga”, compartió.