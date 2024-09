Shakira vive su soltería al máximo: éxitos musicales, supuestos galanes y sus mejores momentos

En marzo de este 2024, Shakira lanzó Puntería, un tema que grabó junto a Cardi B y en cuyo video participó Lucien Laviscount, un apuesto actor franco-británico que se hizo famoso en todo el mundo por su papel en la serie Emily in Paris. La química entre él y la cantante fue innegable, y ello, aunado a sus encuentros más allá de la grabación, derivó en rumores de una posible relación. Si bien nunca se confirmaron tales versiones, el intérprete no escatimó al elogiar a la cantante. “Ella es artista, es una mujer espectacular, es madre… Definitivamente nunca había conocido a nadie como ella, y no creo que en el futuro vuelva a haber alguien como ella. Es una mujer espectacular”, dijo Lucien en Despierta América.