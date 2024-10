Gerard Piqué revela cómo enfrentó el revuelo mediático tras su separación de Shakira

En 2022, Shakira y Gerard Piqué sorprendieron al mundo al hacer pública su separación, luego de 12 años juntos y dos hijos. Un evento que sin duda marcó a ambos famosos, pues a pesar de ser un asunto sumamente personal, el revuelo mediático que se originó a raíz de esta situación los acompañó a lo largo de varios meses. Y aunque la cantante fue un tanto más abierta a la hora de hablar de su relación con el futbolista, el prefirió mantener un perfil bajo y esperó a que las aguas se calmaran para compartir su sentir al respecto. Especialmente sobre cómo fue que vivió esta etapa en la que su nombre acaparó titulares y se vio inmerso en un sinfín de rumores sobre su vida personal. Tal y como lo hizo en una reciente entrevista, en la que sincero, reveló cómo fue que hizo frente al ruido mediático que generó su separación de la colombiana.

© Getty Images Gerard Piqué se encuentra enfocado en su familia y sus proyectos tras su ruptura con Shakira

Fue durante una charla que sostuvo con CNN en Español que el deportista se sinceró sobre su rompimiento y la forma en la que vivió esta etapa de su vida en la que se convirtió en el centro de las conversaciones. Eso sí, sin hacer algún tipo de mención sobre la cantante. "Siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas", compartió Piqué, luego de que su entrevistador lo cuestionara sobre si cree que ahora las aguas se han calmado tras el revuelo mediático en el que se vio inmerso. "La verdad no está contada de la manera que ha sido", recalcó.

© Instagram @3gerardpique Gerard Piqué ha rehecho su vida amorosa al lado de Clara Chía

En ese sentido, el futbolista reiteró que más allá de lo que se puede decir en torno a él en el exterior, la gente que está cerca sabe muy bien quién es. "Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad, entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión", señaló.

¿Cómo se encuentra Piqué?

Finalmente, Piqué se dijo tranquilo y feliz con la vida que tiene hoy. "Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado, la vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barsa durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio", dijo el también empresario orgulloso.

Y cerró el tema haciendo una declaración por demás inspiradora y reflexiva, una oportunidad en la que se encargó de Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días".