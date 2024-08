La otra gran celebración de Simone Biles con su familia y Snoop Dog tras ganar tres oros en los Juegos Olímpicos

Simone Biles está viviendo unos días que no olvidará nunca tras hacer historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras su retirada del último ciclo olímpico, ha regresado con más fuerza que nunca culminando con tres oros y una medalla de plata. A estas victorias se suma el reconocimiento unánime del público, de sus compañeras e, incluso, de sus rivales. Durante estas semanas, ha estado arropada en todo momento de marido, Jonathan Owens, sus hermanas, y sus padres. De hecho, la deportista le ha querido devolver a Ronald Biles todo su cariño haciéndole una sorpresa por su cumpleaños.

© simonebiles

La medallista de oro, de 27 años, ha celebrado el 75 cumpleaños de su padre sorprendiéndole con una tarta de chocolate mientras disfrutaba de la última competición de atletismo. Como vemos en la instantánea compartida por Simone Biles, Ronald ha soplado las velas del pastel decorado con fresas y frutos del bosque, y en el que está escrito 'Feliz cumpleaños', junto a la mejor de las compañías: su mujer y sus hijas.

Pero eso no es todo, la hermana de Simone, Adria Biles , también mostró un pequeño collar que Ronald recibió como regalo del rapero y estrella de televisión Snoop Dogg . En la foto publicada en Instagram Stories de Adria, Ronald muestra el collar de oro de Death Row Records y Adria escribió en tono de broma: "Snoop le dio una cadena y ahora no sabe cómo actuar. 75 años que te quedan genial. Feliz cumpleaños. Te quiero", ha escrito junto a la instantánea. Además como vemos, el padre de la medallista olímpica ha acudido al estadio de París muy patriótico — con camiseta y gorra roja y con las iniciales de Estados Unidos — para mostrar su apoyo a su país.



© adria_biles

Pero la celebración no terminó aquí, porque a continuación fueron a festejarlo y acudieron a comer a un restaurante parisino donde brindaron todos juntos con champagne. Para la ocasión Simone optó por un look cómodo compuesto por un top de tirantes, un pantalón blanco y unas grandes gafas de sol que acompañó con su mítico collar GOAT (que significa cabra en inglés). La estrella del deporte de 27 años declaró que el collar alude a cómo se refieren a ella sus seguidores. “Es una pequeña oda… A muchos les encanta. Siempre me llaman la GOAT, entonces se me ocurrió que podría ser muy especial si me hiciera uno”.

© Simonebiles

Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia, con 30 medallas en campeonatos mundiales y 11 medallas olímpicas (siete oros, dos platas y dos bronces) y que en estos juegos ha ganado tres oros finales, está muy unida a su familia. Ha contado con el respaldo de sus padres, Ronald y Nellie Biles, quienes también se han mostrado muy felices y encantados durante su paso por el recinto para ver en acción a su hija. Sobre todo, era su madre quien no paró ni un segundo de animar a la campeona y la pudimos ver agitando la bandera de las barras y estrellas o abrazándose a su yerno tras la apoteosis final.

Su marido, Jonathan Owens, tampoco no se ha separado de su lado en toda la competición. Le hemos podido ver siempre sentado en las abarrotadas gradas del Bercy Arena, gritando, aplaudiendo y emocionándose con cada victoria de su mujer. Ambos forman un matrimonio muy unido desde que se casaron hace poco más de un año, primero en un juzgado de Texas en abril de 2023 y, al siguiente mes, celebrándolo por todo lo alto con una reboda espectacular en una de las paradisíacas playas de Cabo San Lucas, México. Para Simone, él es sin duda el hombre que le da el amor y la estabilidad que necesita después de los problemas de salud mental que esta padeció y ha superado ya, los que precisamente le obligaron a abandonar los pasados JJ.OO. de Tokio 2020.