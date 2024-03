El nuevo hito que Miley Cyrus ha conseguido gracias a 'Hannah Montana'

Hace casi dos décadas que el primer capítulo de la conocidísima serie de televisión Hannah Montana salió a la luz en Disney Channel. Por aquel entonces, en marzo de 2006, aquel personaje al que Miley Cryus daba vida y jugaba a ser dos chicas al mismo tiempo (una estudiante de instituto y una artista juvenil aclamada), no se imaginaría que hoy se convertiría en uno de los personajes más relevantes del siglo. Un merecidísimo reconocimiento profesional que llega de la mano de la compañía con la que ha crecido bajo el título Leyenda.

Sin lugar a dudas, el 2023 ha sido un buen año, y parte de este gran éxito está relacionado con su tema Flowers, posicionado como una de las canciones más escuchadas del momento, con el que ha ganado dos premios Grammys. Son varios los hitos que la acompañan, pero este trabajo es uno de los más relevantes de su trayectoria. En la letra encontramos poderosos mensajes a su ex marido, el actor Liam Hemsworth; estuvieron más de una década y se casaron en una celebración íntima en la Navidad de 2018, aunque terminó en un divorcio de lo más mediático y complicado que acaparó los titulares internacionales.

Ella es el mejor ejemplo de cosechar un palpable éxito en etapas y vivencias duras, y como mencionábamos al comienzo, la empresa le otorgará un trofeo de bronce con el el brazo de Mickey Mouse sosteniendo una varita mágica en una ceremonia privada que tendrá lugar en agosto en California. Pero no solo por la arrasadora popularidad que ha ganado en estas últimas temporadas, también por su impecable papel durante los largos años en los que trabajaron mano a mano dando vida a Hannah Montana. Y, el detalle más interesante que nos ha llamado la atención, es que la artista de Tennessee, de 31 años se convierte en la persona más joven en lograr un galardón Disney Legends.

Este premio, inaugurado en 1987 por Walt Disney para recompensar a quienes han contribuido que de manera ejemplar con la empresa, se posiciona como uno de los más especiales de su amplia colección que atesora en la mansión de Malibú, ¡y no es de extrañar! Con tan solo 13 años, la producción en la que compartió pantalla con su padre Billy Ray Cyrus (con quien ahora no mantiene ninguna relación familiar) la transformó en todo un icono musical adolescente alrededor del mundo, y hoy la recordamos con cariño. ¿Miley hará un guiño con su look a su personaje más querido cuando reciba la condecoración? ¡Ojalá!