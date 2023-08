El inesperado look de invitada que Miley Cyrus llevó a la boda de su madre y tú puedes comprar

No todas tenemos la gran suerte de ver vestida a nuestra madre de novia. Un momento inolvidable que quedará para siempre grabado en la retina y que hace unos días vivió la reconocida artista Miley Cyrus rodeada de gran parte de su familia a la orilla de Malibú, en California. La artista de Flowers, que ha superado todos los récords musicales este último año, se ha vestido de dama de honor para compañar a su madre, la productora Tish Cyrus, hasta el altar y dar el sí quiero a su pareja, el actor Dominic Purcell.

Un enlace cargado de amor y lejos de los focos de los paparazzi que tuvo lugar en la gran mansión privada de 610 metros cuadrados que la que creció siendo una chica Disney tiene en este rincón del paraíso. Un precioso gesto que demuestra lo unidas que están, ¡pero no fue el único! Dejar a un lado el estilo tan rompedor que suele lucir en los eventos, también ha sido otra muestra de cariño. Para esta cita tan especial se ha decantado por estrenar un look acorde a las demás damas de honor que acompañaban a la novia. Un elegante traje en azul polvo asimétrico que le sienta de maravilla, pero lo que más nos ha sorprendido es que no resulta ser de ninguna casa de costura con la que ha trabajado, sino de una marca australiana que aboga por la sencillez y el buen gusto.

¿Quién firma su look de dama de honor?

Impecable e atemporal, así podríamos definir la elección de Miley para el gran día de su progenitora firmado por Bec + Bridge que ha vestido a otras celebridades como Sofia Richie, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Emili Ratajkowski, Bella Hadid y Jasmine Tookes entre otras. Este diseño confeccionado en un gustoso crepé elástico que se ciñe al cuerpo, tiene un sutil drapeado a la cintura que lo hace aún más especial. Es uno de los más sofisticados que ha lucido desde que su nombre es conocido alrededor del mundo, que incluso podría reciclar más adelante, pero lo que más nos ha sorprendido ha sido su precio.

Acostumbradas a verla enfundada en piezas carísimas y exclusivas de Alta Costura, en este caso su look de invitada es asequible y lo localizamos disponible en la nueva colección tan solo por 258,46 euros. Simplemente ha necesitado combinarlo con una sencilla gargantilla de oro conocida como Gwen Chain Lola Paperclip de Brilliant Earth del que cuelga un charm en forma de sol de 14 quilates y pequeños diamantes que rodean la circunferencia, disponible por 438 euros.