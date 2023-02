Miley Cyrus y el poderoso mensaje de San Valentín a raíz del éxito de 'Flowers'

Aquella adolescente que casi dos décadas atrás comenzó su carrera profesional en Disney, está de celebración por éxitos propios. Un mes después del lanzamiento del tema más pegadizo del momento, Miley Cyrus vuelve a ocupar los titulares por una razón más que merecida. La canción Flowers, que se ha convertido en el nuevo himno del empoderamiento femenino y amor propio, y en la que encontramos toda una declaración de intenciones hacia su exmarido, el actor Liam Hemsworth, se ha convertido en el reciente récord musical superando en grandes cifras al último álbum Taylor Swift. Sigue leyendo para descubrirlo.

- El vestido dorado 'vintage' y los secretos que esconde 'Flowers', el videoclip de Miley Cyrus

Llevaba días celebrando el rotundo triunfo de su último trabajo con diferentes post que ya acumulan millones de likes, pero esta semana ha dado un paso más allá gracias al eterno apoyo de sus fans, quienes han escuchado una y otra vez la estrofa "I can buy myself flowers" alrededor del mundo. Tanto lo han hecho que se ha convertido en... ¡la artista femenina más escuchada del mes en la historia de Spotify! Una noticia llena de alegría y reconocimiento hacia su esfuerzo y constancia, que ha querido compartirlo con todos sus seguidores; y coincidiendo con el día de San Valentín ha aprovechado para lanzar un poderoso mensaje al mundo entero, que te interesará tengas o no pareja.

- Miley Cyrus celebra el éxito de 'Flowers' con un vestido 'vintage' muy sexy

El importante mensaje que ha lanzado es...

"¡Feliz primer mes de Flowers! Seguir celebrando el número 1 en el Hot 100 y en todo el mundo es fenomenal. Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, esta canción tiene aún más significado para mí. Espero que estas fiestas estén llenas de la alegría de honrar el AMOR en todas sus formas. Está en la naturaleza humana querer darlo y recibirlo. Compartir tu amor es especial pero siempre es importante guardar suficiente de ese amor para ti mismo. TÚ eres suficiente, cualquier cosa más es sólo extra. Gracias por otra semana increíble. OS AMO" así se sincera la de Tennessee. Una publicación cargada de sentimiento en la que su madre, la actriz Tish Cyrus, y su hermano Trace (también cantante), no han dudado en dejar varios emoticonos en señal de orgullo y cariño. No sabemos si sigue guardando algún AS más bajo la manga, pero por ahora, Flowers será nuestra nueva canción para bailar y cantar a todo pulmón en la ducha, en el coche mientras estás en un horrible atasco o en la proxima fiesta con tus amigas.