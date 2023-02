Miley Cyrus celebra el éxito de 'Flowers' con un vestido 'vintage' muy sexy

Desde que Flowers salió a la luz el pasado 12 de enero, es muy probable que te haya ocurrido como a buena parte del planeta: no has podido sacártela de la cabeza. Y es que el último tema de Miley Cyrus se ha convertido en un auténtico himno sobre el amor propio, logrando batir varios récords mundiales. Esta semana la cantante desvelaba que su tema es número uno en las listas de trece países, un logro que ha querido celebrar junto a su familia y amigos con una fiesta. Para la ocasión, la artista no ha querido pasar la oportunidad de volver a mostrar su gusto por la moda vintage, apostando por un vestido de 1996 con una historia detrás muy especial.

La artista suele tirar de archivo cuando se trata de seleccionar conjuntos para diferentes eventos. Durante el concierto que ofreció en Año Nuevo deslumbró con dos piezas de Versace y Bob Mackie de principios de los 2000. Y precisamente también para el videoclip de Flowers se decantó por un Saint Laurent de 1992. Esta vez ha vuelto a presumir de armario con tintes históricos, luciendo un look de fiesta ideal con este little black dress. Un diseño corto de silueta túnica, con mangas acampanadas y una pronunciada abertura con cierre metálico.

Y aunque perfectamente podría adaptarse a las tendencias actuales, en realidad este vestido salió a la luz hace 27 años. Se trata de un modelo que perteneció a la colección Ready to Wear de Primavera/verano de Gucci. Una creación de 1996 ideada por el diseñador Tom Ford durante su periodo como director creativo de la firma italiana, y que permaneció en tiendas hasta 1999. Ahora ha pasado ser una reliquia (su precio oscila los 2.000 euros) que solo se encuentra disponible en algunas tiendas de segunda mano especializadas en pujas de moda.

Miley ha completado el look con unas botas negras de caña alta, como hemos podido apreciar gracias a la imagen que su madre, Tish Cyrus, ha compartido en redes sociales. Una elección diferente a la propuesta inicial que desde Gucci sugerían hace años sobre la pasarela, donde sus modelos desfilaron con sandalias planas. Inolvidable fue aquella colección con la que entonces un joven Tom Ford de 35 años lograba marcar un hito dentro de la casa de modas. Sus diseños, más atrevidos que los que hasta entonces habían lanzado, lograron un rotundo éxito con su estilo femenino y sus atrevidos escotes en V. A raíz de esta etapa y hasta su salida de marca, en el año 2004, logró convertirla en una de las más exitosas.