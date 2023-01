El look 'vintage' del que Elle Fanning se enamoró en segundos (y llevó a una fiesta en Los Ángeles)

El inesperado flechazo que sintió Elle Fanning nada más ver este vestido de gasa champagne colgado en las perchas que había llevado consigo su estilista Samantha McMillen, protagoniza uno de los mejores looks de lo que llevamos de año. En el último momento, minutos antes preparándose en su habitación para pasar por el photocall de la alfombra roja de los Critics Choice Awards celebrados la noche del domingo, cita en la que estrenó un llamativo vestido asimétrico de la colección primavera-verano 2023 de Alexander McQueen, decidió que se cambiaría de ropa para el after party luciendo una auténtica obra de arte.

Si hay alguien que se parece en términos FASHION a la actriz, esa es Jennifer Aniston, pero... ¿por qué? Sencillamente por una razón porque para la mayoría de sus citas apuesta por trajes de cortes simples como los que lleva estrenando la protagonista de Friends desde hace décadas, pero en ese caso la veinteañera añade tonos claritos que casi se funden con su piel consiguiendo un resultado impecable. Como ha demostrado en su última aparición en Los Ángeles, en la fiesta posterior a la entrega de premios, llegó ataviada con una impecable pieza de archivo con más de una década y media de vida que no entraba en sus planes lucir, ¡y le sienta de fábula!

Aunque parezca que está confeccionado exclusivamente para ella por lo bien que encaja con su esbelta figura, su tez y cabello, en realidad como avanzábamos al inicio, se trata de un atuendo vintage. Un vestido largo con mangas ceñidas, favorecedor escote cascada y anudado a la cintura con un sencillo cinturón, está creado a partir de un exclusivo satén de seda y cortado al bies con clara inspiración de la edad dorada de Hollywood. Lo vimos por primera vez en el desfile de la línea primavera-verano 2008 de Alexander McQueen, dos años antes de la muerte del reconocido modista, de ahí a que se haya convertido en el último objeto de deseo entre las expertas en moda.

Según ha comentado en las redes sociales Cherie, la también estilista y coleccionista de prendas casi imposibles de conseguir que están disponibles para comprar o alquilar en su plataforma Shrimpton Couture, esto ha sido toda una sorpresa. "Elle vio este McQueen de archivo en el perchero de Samantha y cayó rendida a sus pies... Recibí un mensaje nocturno preguntándome si le parecía bien que se lo pusiera para la fiesta de después... Por supuesto, dije que sí y me morí cuando se lo vi puesto. Quiero decir que es el genio de Lee, pero también es sexy y tan Old Hollywood. La caída, ese pesado satén de seda cortado al bies... es simplemente perfecto, y Elle no podría haberlo llevado mejor si Lee se lo hubiera puesto él mismo. Oh, cómo le habría gustado verlo en ella. ¡Lo sé! ¡Preciosa Elle! Simplemente preciosa".