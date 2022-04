¿A qué personaje de 'Gossip Girl' te recuerda el vestuario de la nueva serie de Elle Fanning?

Algunas piezas clave del repertorio de vestuario de exitosas historias como Los Bridgerton, Emily in Paris o Gossip Girl terminan colándose en las pasarelas y en el armario de las amantes de la moda, tanto que consiguen consolidar una nueva tendencia como es el caso del Regencycore. Aunque dicha influencia la vemos paseándose por las calles de las grandes ciudades y en las redes sociales, también la encontramos en pequeñas y maravillosas coincidencias entre algunas producciones. La última tiene que ver con Elle Fanning y la serie que estrenó hace tan solo unos días, The Girl from Plainville, basada en hechos reales.

La actriz da vida al duro personaje de Michelle Carter, la joven americana de 17 años que animó a su novio Conrad Henri Roy III -de 18- a suicidarse a través de mensajes de textos; un hecho que terminó en juicio y dio la vuelta al país y que ahora se traslada a la plataforma de Hulu. A pesar de esta complicada trama que nada tiene que ver con los trabajos anteriores que ha protagonizado la estrella de Georgia, hay un estilismo concreto de corte college que nos ha resultado bastante familiar. Se trata de aquel que luce junto a su chico en un entorno típico de los barrios acomodados de Estados Unidos, amplias calles con bonitas casas y jardines.

Se trata de un look compuesto por una camisa blanca sin mangas y cuello con aplicaciones de cristal, un chaleco rojo de punto fino a conjunto de minifalda estampada tableada, calcetines blancos largos y zapatos de purpurina metalizada de tacón cómodo. Sin olvidar su cuidada melena rubia ondulada recogida con una diadema a tono. Una propuesta muy juvenil que nos ha hecho viajar al pasado, concretamente a los pasillos de Constance Billard School en los que nuestra querida Blair Waldorf estrenaba diferentes versiones de su uniforme de colegio privado que hoy vuelven a ser noticia.

Así es, el oscuro personaje de Elle Fanning y la célebre Queen B del Upper East Side sí tienen algo en común: algunas piezas de su vestuario. Una genial conexión nos devuelve una de las estéticas favoritas de todos los tiempos, ese estilo preppy que regresa cada cierto tiempo y del que Waldorf, sin duda, es su mejor embajadora televisiva. Esta coincidencia nos hace replantearnos la influencia real que tiene el vestuario de producciones icónicas: Gossip Girl, desde que se estrenó allá por el año 2007, sigue inspirando a grandes genios de la moda y el cine, aquí el ejemplo. Pero atención, porque no es la única casualidad que presenciamos esta temporada, en el desfile otoño-invierno 2022 de Moschino Gigi, Hadid estrenó un impresionante vestido con sello nupcial en dorado y capas tul que nos recordó al que llevó Serena Van der Woodsen en el día de su boda con Dan Humphrey. ¿Daremos con más hallazgos FASHION en los próximos capítulos de The Girl from Plainville?