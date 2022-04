Si eres rubia, te encantará el traje vanguardista que ha estrenado Elle Fanning

Nuestro querido Yves Saint Laurent estaría muy orgulloso de ver como el armario femenino ha incorporado el esmoquin, aquella brillante y atrevida propuesta que subió a la pasarela en los sesenta y con la que revolucionó el panorama de la moda. Hoy, más de cincuenta años después, volvemos a rendir homenaje a este dos piezas gracias al último posado de una de las actrices más estilosas de Hollywood, Elle Fanning. No hay ocasión que la protagonista de la serie The Great no nos conquiste con su acertado vestuario, si hace unas semanas lo hacía con un vestido de ensueño de Oscar de la Renta en la gala de los Critics Choice Awards, ahora estrena el look que querrás lucir en tu próximo evento.

- Los dos vestidos 'midi' para impactar con tu look en las bodas de primavera los ha llevado Elle Fanning

La intérprete de 23 años está en plena promoción de su último proyecto, la serie The Girl from Plainville que ya ha visto la luz en la plataforma de Hulu, de ahí a sus continuas apariciones con estilismos de diez. Y una vez más, bajo la batuta mágica de su estilista de cabecera, Samantha McMillen, nos ha demostrado que siempre es un buen momento pasar sacar tu lado más empoderado y lucir el diseño con el que no hay riesgo a fallar. Una elegante propuesta compuesta de tres prendas con un corte más vanguardista que se aleja del formato clásico que todas hemos llevado alguna vez, y que además favorece a su tez y cabello dorado por una razón muy concreta.

- Elle Fanning se rinde a los tacones con sello español más virales y divertidos

El motivo por el que nos encanta su look

Se trata de un modelo de la colección primavera-verano 2022 de The Row, la marca de las gemelas Olsen cuya estructura más amplia y andrógena ha conquistado a decenas de celebridades. Una chaqueta sin solapas, de corte limpio, ceñida a la cintura y con un solo botón acompañada de un pantalón de pinzas acampanado y tiro muy alto. Pero el detalle que nos ha enamorado ha sido su color azul marino, no solo porque es uno de los básicos que nunca pasan de moda, aquel que puedes llevar tanto en verano como en invierno y que adoran las chicas rubias, también porque como mencionábamos anteriormente, aporta una bonita luz a su delicada piel clara.

- Sabemos en quién se inspiró Elle Fanning y Oscar de la Renta para crear su vestido dorado viral

Un efecto que ha potenciado de forma ingenisoa con la camisa masculina también azul aunque en una versión más relajada de la misma casa neoyorquina, y con la que no necesitaría aplicar iluminador en su rutina de maquillaje. Elle ha seguido los pasos de la creatividad de las famosas hermanas añadiendo un par de tacones de estilo mocasín, los mismos que vimos en el desfile meses atrás.