Estética ‘indie sleaze’: ¿qué es y por qué va a ser próxima tendencia viral?

Primero fue el estilo de los años 90 -con el minimalismo made in Calvin Klein como inspiración estrella- y después llegó el turno al Y2K, la forma de vestir que triunfaba a comienzos del siglo XXI, con los pantalones de cintura alta, las botas de plataforma y los tops spaghetti como mejores representantes. En los últimos meses, la moda ha bebido de forma clara de esas décadas, reinventando las tendencias más de veinte años después y coronándolas como hits gracias a las redes y a los iconos de la Generación Z. Pues bien, tras estos éxitos, la rueda de lo que se lleva sigue avanzando y, tal y como predicen ahora buscadores y coolhunters, la estética que muy pronto va a arrasar recuerda a los hipsters que reinaban hacia 2010. Se llama indie sleaze -que vendría a significar "indie desaseado"-, Chloë Sevigny, Mischa Barton o las gemelas Olsen son algunas de sus musas, y a continuación te contamos algunas de las prendas que quiere rescatar.

- ¿No sabes qué ponerte? El filtro viral que usa la 'Gen Z' para encontrar su look perfecto resolverá tus dudas

Dicen los sociólogos que una de las razones de que las tendencias de moda vuelvan dos o tres décadas después es que los diseñadores, en busca de inspiración, revisitan su infancia y aquellos momentos en los que fueron más felices. De ahí que, en los últimos años, los modistos que rondan la treintena hayan querido recuperar el estilo minimalista y natural de Kate Moss en sus comienzos como top model o los llamativos looks de las Spice Girls, por ejemplo. Siguiendo esta evolución, todo apunta a que próximamente van a ser los estilismos que chicas como Mischa Barton, Katy Perry o Alexa Chung llevaban hacia 2010 los que van a triunfar, especialmente en las redes, donde ya se ha comenzado a hablar de esta tendencia que, una vez más, reemplaza los vaqueros anchos por los pitillo, propone recuperar las bailarinas y nunca estaría completo sin un accesorio en la cabeza.

- Plumas, flecos y tocados 'joya': los locos años 20 llegan a la moda con el armario 'flapper'

La tiktoker y experta en tendencias Mandy Lee ha sido una de las primeras en referirse al indie sleaze como próxima supertendencia, pero el buscador Lyst también ha corroborado el creciente interés en esta estética. Su último informe afirma que "desde noviembre, los vaqueros pitillo (+20%), las botas con plataforma (+48%), las blusas transparentes (+35%), los vestidos naked (+60%) y las piezas de PVC (+20%) han encabezado las listas de los compradores"; prendas, todas ellas, presentes en los looks hipsters que se llevaron hasta aproximadamente 2012. En esa época, el clubing estaba a la orden del día y, de hecho, este estilo parece buscar estar "lista para salir de fiesta" en cualquier momento. Myspace, Tumblr o los blogs de sociedad -The Cobra Snake era en el que todas querían estar- recogían las imágenes de esas fiestas, y de los looks de las asistentes, cuando todavía no existía Instagram.

- Las tendencias que arrasarán en 2022: del 'catsuit' estampado a la minifalda más sexy

Minivestidos de animal print con bailarinas de tachuelas, blusas con lazadas junto a pantalones ajustados, sombreros o diademas y, sobre todo, mucho eyeliner definen el estilo indie sleaze que mezcla, sin miedo alguno, detalles preppy con prendas roqueras e incluso emo. Divertirse, al combinar la ropa y en la vida, es la filosofía de base, y sin duda uno de los motivos de que se perfile como la próxima gran moda. ¿A quién no le apetece un poco de alegría, música y color ahora mismo?