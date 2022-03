Sabemos en quién se inspiró Elle Fanning y Oscar de la Renta para crear su vestido dorado viral

El clásico glamour de las alfombras rojas ¡por fin ha regresado! Entre las últimas invitadas estrella que han hecho que soñemos con un armario espectacular y digno de princesas, destaca Elle Fanning y su impresioante vestido de Alta Costura. La actriz que compartió cartel con Angelina Jolie en Maléfica, apareció en la gala de los Critics Choice Awards de 2022 -celebrada este fin de semana en Londres- con un estilismo que ya ha dado la vuelta al mundo. No solo por su indudable belleza y gran trabajo artesanal, también por la magnífica inspiración que hay detrás de esta propuesta firmada por una de las casas de costura más influyentes del sector.

Si tiempo atrás se rindió ante un par de divertidos tacones de Loewe, ahora la estrella de Georgia ha confiado en el talento del legado que dejó el diseñador más conocido de la República Dominicana, Oscar de la Renta. Para esta importante cita con el Séptimo Arte en la que ha coincidido con Selena Gómez, Kristen Stewarts y Lady Gaga entre otros rostros famosos, ha sido ella quien ha deslumbrado frente a los paparazi, no solo por su carisma y sonrisa antes las cámaras, también por su brillante elección de estilo -literalmente- que la ha postulado en una de las invitadas más elegantes de la velada.

Aunque en un principio podríamos pensar que este diseño con escote palabra de honor, lazada en la espalda y una voluminosa falda en forma de 'A' creada a partir de tul, apliques de lentejuelas doradas y detalles florales bordados a mano tiene un cierto referencia a los armarios de las divas del antiguo Hollywood, ¡la realidad va mucho más allá! Según ha confirmado su estilista de cabecera, Samantha McMillen, la inspiración de este look de gala la encontramos en el repertorio de vestuario de una de las producciones más importantes que ha protagonizado Fanning hasta la fecha, ¿adivinas de cuál se puede tratar? Te damos una pista: ¡es de época!

La inspiración detrás de su impecable vestido

Aunque The Girl from Plainville es su último proyecto cinematográfico y no tiene nada que ver con un armario de ensueño, sí encontramos ciertas similitudes con los impresionanes trajes con sello royal que llevó el personaje al que dio vida en la serie The Great. El impecable estilo de la emperatriz Catherine 'La Grande' -conocida también como Catalina II de Rusia- ha sido el hilo conductor de Oscar de la Renta y su estilista para dar forma a este traje que en un tiempo podría terminar expuesto en un museo de moda. En concreto ha sido la escena en la que la coronan -que tuvo lugar en el año 1762- en la que aparece enfundada en un gran y pesado vestido dorado con decenas de bordados y mangas abullonadas. Con este gesto, Elle ha hecho un precioso homenaje a esta producción con la que ha conseguido una nominación como Mejor actriz de comedia. ¡Ojalá veamos más estos guiños históricos por las alfombras rojas!