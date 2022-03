Los dos vestidos 'midi' para impactar con tu look en las bodas de primavera los ha llevado Elle Fanning

Con sus últimos proyectos televisivos la actriz Elle Fanning está demostrando su lado más camaleónico. Primero, al más puro estilo rococó caracterizada como la emperatriz rusa Catalina la Grande en la serie The Great y ahora como Michelle Carter en la ficción The Girl from Plainville, donde aparece casi irreconocible. Fuera de la pantalla permanece su estilo impecable, una revisión del look más clásico con pinceladas que miran a las tendencias a través de accesorios llamativos, como los zapatos virales con sello español o siluetas que escapan de lo convencional. En sus últimas apariciones públicas con motivo de la promoción de su nueva serie, ha dejado claro su gusto por el vestido midi con dos diseños perfectos para invitadas que buscan desafíar los códigos habituales.

Para acudir al late show de Stephen Colbert, la intérprete se ha rendido al vestido negro más favorecedor de la temporada. Se trata de un diseño ideal para siluetas rectas que buscan potenciar las curvas sin ir excesivamente ceñidas. Presenta un escote corazón que destaca el busto de manera natural y unas mangas con volumen en el hombro, el corte perfecto para equilibrar la figura sobre todo si tienes una silueta triángulo. Lo firma Carolina Herrera y el detalle más destacable de la prenda son los drapeados que recorren el diseño. Están presentes tanto en las mangas como en el cuerpo del vestido, en concreto en la zona del tronco. Un detalle de tendencia presente también en los tops más bonitos de la primavera y que sienta bien a todo tipo de cuerpos. La actriz culmina el vestuario con gafas de sol y salones a juego. Ahora que el negro se ve cada vez con más frecuencia entre los looks de invitada, este tipo de creación es una buena opción para acertar en las celebraciones de tarde y de noche. Eso sí, para evitar que sea demasiado sobrio lúcelo con complementos especiales.

Antes de lucir este vestidazo negro, Elle Fanning volvió a apostar otro diseño de corte midi ideal para esas invitadas que buscan marcar la diferencia en las bodas de esta primavera verano. La actriz demostró que el estampado animal también puede ser muy sofisticado con esta propuesta de Rodarte, una de sus firmas predilectas. El diseño incorpora algunos toques en clave lady como las mangas de farol o la rosa negra que remata el escote. El punto de color lo encontramos en los zapatos, unos stilettos en fucsia con abertura corazón en el empeine de Roger Vivier. Fiel a su gusto por las mezclas románticas, la intérprete ha peinado su melena con una marcada raya lateral y una horquilla joya de aire vintage de Lelet.