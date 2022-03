¿El personaje de Blair Waldorf aparecerá en el 'reboot' de ‘Gossip Girl’? ¡Tenemos la respuesta!

Los reboots de las series más conocidas de los últimos tiempos se han convertido en la nueva tendencia de la industria, pero, ¿qué opinan los actrices de la primera versión sobre ello? Son muchos los proyectos que han visto la luz desde hace unos años y la llegada de Gossip Girl -que puedes disfrutar en la plataforma de HBO- es uno de esos casos de éxito que nos ha traído de vuelta las historias de colegio de élite del Upper East Side donde la moda, la amistad, el amor, las fiestas y los problemas está a la orden del día. Y aunque nuestra queridas amigas Serena Van der Woodsen y Blair Waldorf ya no se pasean con sus lookazos por las avenidas del corazón de Manhattan, siempre hemos tenido una pequeña esperanza de verlas haciendo un cameo en este proyecto, ¿se hará realidad?

Leighton Meester, la actriz que dio vida a la "reina B" en la pequeña pantalla, vuelve a ser noticia. A raíz de su brillante papel se convirtió en uno de los rostros más buscados de Hollywood, al igual que su compañera de reparto, Blake Lively. Desde aquel entonces -el estreno de la primera temporada fue en 2007-, ha participado en otras producciones de Hollywood que no tienen nada que ver con la que le llevó a la cima, como por ejemplo la película que ha estrenado este mes, The Weekend Away -en español Fin de semana en Croacia-. Pero aunque pasen los años, su papel más recordado siempre será el de Blair, , aquella colegiala que combinaba vestidos baby doll, diademas y lazos en el pelo, blusas con lazada y diseños de princesa, por eso no nos extraña que una de las preguntas más esperadas tenga que ver con su aparición en el reboot.

La intérprete de Texas ha confesado en una entrevista con un medio estadounidense: "Diré que he visto el nuevo, creo que es realmente impresionante. Me alegro por ellos, siento que están haciendo algo totalmente nuevo, y no creo que no encajemos, pero -sólo puedo hablar por mí- no siento que no encaje". Es de las primeras veces que el casting original se pronuncia al respecto, por eso esta respuesta, ¡ha revolucionado a sus fans! Y continuó diciendo: "Pero diré que me siento muy bien sentándome y dejándoselo a los chicos, a la nueva generación, que lo están haciendo muy bien. Así que eso es todo lo que diré por ahora, ya sabes... nunca digas nunca". ¿Ha dejado Leighton el camino a abierto a una posible aparición sorpresa en las próximas entregas que están rodándose ahora mismo? ¡Seguiremos informando!