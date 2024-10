Nicola Coughlan, de 'Los Bridgerton', enamorada de nuevo de un actor 13 años menor que ella

La actriz Nicola Coughlan (37) comenzó su carrera en profesional como intérprete en Netflix con la serie Derry Girls en el año 2018, pero no fue hasta su paso por Los Bridgerton, y especialmente en su papel protagonista en la tercera temporada, cuando se ha convertido en una de las actrices más conocidas del mundo. Con este éxito, mantener la vida personal privada es imposible y según ha podido saber el diario británico Daily Mail, la intérprete está enamorada.

© @bridgertonnetflix Nicola Coughlan protagonista de la tercera temporada de 'Los Bridgerton'

La persona con la que se le ha visto pasear es el actor Jake Dunn (24), conocido por su papel en The Bastard Son and the Devil Himself, de Netflix. De la mano, abrazados y dando un paseo por las calles de Londres, la pareja ha oficializado aún más su relación. La pasada primavera, ya pudimos ver imágenes de la pareja en el festival All Points East y también en el perfil de la actriz Alice Kremelberg.

© @alicekremelberg Alice Kremelberg, Nicola Coughlan y Jake Dunn

Sin duda, lo que más ha llamado la atención de la nueva pareja es la diferencia de edad entre ambos. La actriz es 13 años mayor que él, pero de momento no se conoce mucho más sobre su relación. Lo que sí sabemos es que les une la profesión, además de compartir gustos por las series de época.

Carrera profesional de la pareja

© Getty Images Jake Dunn y Nicola Coughlan

Los Bridgerton, la adaptación de la serie de libros de Julia Quinn, estrenó su tercera temporada el pasado 16 de mayo, y desde entonces, ha mantenido una gran posición dentro de Netflix. La plataforma hace públicos todos los datos de las audiencias y, hasta ahora, el segundo lugar del ranking lo ocupa la tercera temporada de Los Bridgerton, con casi 92 millones de visualizaciones. Todo este éxito mundial se ha visto reflejado en el clamor de los fans hacia Nicola, que tiene más de 6.3 millones de seguidores en su perfil público.

© Getty Images Nicola Coughlan

Por su parte, Jake Dunn protagonizó este 2024 la serie de Disney+ Renegade Nell, una historia cargada de fantasía histórica y aventuras en el siglo XVIII en Gran Bretaña. Algo que llama la atención, ya que ambos han protagonizado series de época en grandes plataformas. De hecho, en la actualidad, podremos verle en la gran pantalla con la película William Tell, ambientada en en la edad media.