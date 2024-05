La emotiva reacción de Alex Rodriguez, ex de Jennifer Lopez, al recibir la visita de su hija en un partido

La relación con sus dos hijas es muy cercana, tal y como se puede observar en algunas de las publicaciones que comparte en sus perfiles. El jugador Alex Rodriguez, que fue uno de los miembros del equipo de béisbol de los Yankees, ha vivido un emotivo momento durante un partido de la NBA entre los Minnesota Timberwolves, equipo en el que es accionista, y los Dallas Mavericks, que se jugó en Texas. Rodriguez, que fue pareja de Jennifer López entre 2017 y 2021 (incluso llegaron a comprometerse), estaba viendo el encuentro tranquilamente con su hija Ella, de 16 años. En un descanso, esta intentó distraerle para que mirara hacia otro lado, mientras su otra hija Natasha, de 19 años, entraba en la cancha.

El rostro de sorpresa de Rodriguez fue captado en un vídeo que compartió en sus perfiles, en el que se ve cómo se asombra de la aparición inesperada de su hija mayor. "No me lo puedo creer. Me habéis pillado" escribe. El deportista no podía cerrar la boca del asombro, mientras abrazaba con fuerza a Natasha y le daba un beso en la cabeza. No dejaba de mirarla entusiasmado mientras ella bailaba reflejando su entusiasmo. En los numerosos comentarios que le dedicaron sus seguidores alaban su dedicación y el cariño que muestra a sus hijas.

En ocasiones dedica mensajes a sus niñas, como el que escribió el pasado noviembre con motivo del cumpleaños de Natasha. "¡Feliz cumpleaños Tashi! Muy orgulloso de ti en todos los sentidos. Ha sido un regalo verte crecer y convertirte en la mujer fuerte, talentosa y hermosa que eres hoy. Te quiero". En abril también felicitaba a Ella. "Iluminas cada lugar al que vas, estoy muy orgulloso de ti en todos los sentidos". En el programa Despierta América, la pasada primavera, comentó que a su hija mayor le apasiona Broadway. "Le gusta el teatro musical y su sueño es Broadway", compartió.

Su compromiso con Jennifer Lopez

El jugador de béisbol fue padre de sus dos hijas con Cynthia Curtis a quien conoció a mediados de los años 90. Después de varios años de relación se casaron en 2002 y en 2004 Rodriguez fue fichado por The New York Yankees. Obtuvo así la pareja una gran atención mediática. En 2008, Curtis presentó el divorcio citando "abandono emocional" y conducta "marital inapropiada". Se dijo entonces que Rodriguez habría mantenido una relación con Madonna, que entonces estaba casada con el director británico Guy Ritchie. La diva negó los rumores.

Tras su separación mantuvo una serie de relaciones con Kate Hudson, Cameron Diaz, Anne Wojcicki y Jennifer Lopez. Con esta última llegó a comprometerse en 2019, después de dos años de relación, aunque lo cancelaron en 2021. El actual matrimonio de la actriz y cantante con Ben Affleck está en el punto de mira, tras los rumores de separación que les persiguen.