Alex Rodriguez dice verdaderamente lo que opina de Jennifer Lopez tras su ruptura

El tiempo sana todas las heridas. Alex Rodriguez y Jennifer Lopez rompieron su compromiso en abril de 2021 después de cuatro años de noviazgo. El ex jugador de béisbol de los New York Yankees y la intérprete de Cásate conmigo planeaban su boda, un enlace que pospusieron hasta en dos ocasiones durante la pandemia, alegando que se casarían cuando llegase el momento adecuado, pero no ocurrió. En un primer momento negaron los rumores de ruptura y explicaron que estaban resolviendo sus diferencias. Sin embargo, Rodriguez y Lopez anunciaron menos de un mes después el fin de su relación a través de un comunicado conjunto. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos".

Su entorno más cercano señaló entonces que el neoyorquino no lo pasó nada bien, él no se pronunció entonces, pero su comportamiento y sus mensajes ponían de manifiesto que le estaba resultando muy doloroso. No obstante, el tiempo todo lo cura y un año después de su ruptura, la actriz y cantante anunció su compromiso con Ben Affleck, el actor que se cruzó en su camino cuando estaba en crisis con el deportista, pero este no le guarda ningún tipo de rencor, sino todo lo contrario.

A-Rod solo tiene bonitas palabras para la que un día fue su prometida y formaron una gran familia junto a las hijas de él Natasha y Ella, y los mellizos de ella, Emme y Max. El empresario neoyorquino ha señalado en el podcast de Martha Stewart que Jennifer Lopez es "la persona con más talento con la que he estado, la más trabajadora y creo que la mejor artista en directo del mundo". Un mensaje lleno de respeto y admiración hacia la cantante, a la que sigue guardando mucho cariño pese a su ruptura.

El empresario afirma que no tiene nada de lo que lamentarse y que son muchas las enseñanzas que le ha dejado su relación con la actriz de Estafadoras de Wall Street. "No me arrepiento. La vida es buena. Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y doy gracias al buen Dios por mi salud, por mis hermosas hijas, que ahora tienen 17 y 14 años". Rodriguez en una entrevista a Entertainment Tonight llegó a admitir que su noviazgo fue "increíble" y que "todo pasa por algo". Y añadió: "He pasado cinco años en una relación increíble y también con mis hijas, aprendimos mucho".

De lo que no ha querido hablar es de su actual situación sentimental. Alex Rodriguez asegura estar centrado en sus hijas, nacidas de su matrimonio con Cynthia Scurtis.y no ha querido aclarar si mantiene o no una relación con la modelo Kathryne Padgett y experta en fitness, con quien se le relaciona desde hace meses y fueron vistos recientemente en actitud cariñosa en unas vacaciones por la costa italiana.