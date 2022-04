Alex Rodríguez reacciona así al compromiso de su ex, Jennifer Lopez También la exmujer de Ben Affleck, Jennifer Garner, se ha referido a la noticia de la futura boda de la pareja

Los fans no pueden estar más emocionados con el compromiso de Ben Affleck y Jennifer Lopez, aunque la pareja es de lo más discreta y no quiere contar apenas detalles. La futura boda genera casi tanta expectación como el saber qué opinan de este enlace sus ex, aunque esta curiosidad ha quedado ya resuelta. El jugador de beisbol Alex Rodríguez, que estuvo junto a la diva durante cuatro años (rompieron en la primavera del pasado 2021), ha hecho un comentario durante el programa Sunday Night Baseball, de ESPN, en respuesta a una referencia irónica del presentador Michael Kay sobre la noticia.

“Es un gran momento para el deporte. Tienes un nuevo campeón del Masters, los playoffs de la NBA están a punto de comenzar, el béisbol está en pleno apogeo, la gente se compromete. Quiero decir, es un momento feliz en el mundo", dijo Kay, aludiendo entre líneas a la pareja. Con una sonrisa, Alex respondió: “Es una locura. Felicidad y paz mundial es lo que estamos buscando”. También Jennifer Garner, ex de Ben y madre de sus tres hijos, se ha referido al paso que están a punto de dar el actor y la cantante.

Segunda parte de su historia de amor

La actriz está contenta por ellos, tal y como fuentes cercanas han contado a E! News. “Jennifer sabe que la cantante ha sido una influencia positiva para él en ciertos aspectos” apuntan dichas fuentes. Han pasado 18 años desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck dejaran a sus fans desolados al cancelar su inminente boda. Septiembre de 2003 era la fecha elegida para un enlace que no se celebró debido a la “excesiva atención de los medios” y que marcó el fin de una historia que había enamorado en todo el mundo.

Rompieron en 2004, algo que en su momento Jennifer describió como su “primer desamor real”. Las segundas partes han demostrado en este caso ser muy buenas y así, tras volver a cruzar sus caminos, la boda está más cerca que nunca. “¿Alguna vez te imaginas que tu sueño más grande se haga realidad? El sábado por la noche, mientras estaba en mi sitio favorito del mundo (un baño de burbujas), mi precioso amor se puso de rodillas y me pidió matrimonio", explica ilusionada la protagonista de Cásate conmigo sobre la romántica declaración del actor. El cuento de hadas está a punto de hacerse realidad.

