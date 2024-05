El emotivo mensaje de Joaquín Torres a Raúl Prieto en su primer aniversario de boda desmintiendo los rumores de crisis

¡Joaquín Torres y Raúl Prieto están de celebración! Tal día como hoy hace justo un año, la pareja pasaba por el altar en Casa Pilatos - un precioso palacio construido entre los siglos XV y XVI situado en pleno corazón de Sevilla - tras siete años de noviazgo. Una boda a la que acudieron alrededor de 300 personas, entre ellas numerosos rostros conocidos del mundo del entretenimiento como Rocío Carrasco, Terelu Campos, Emma García y Belén Esteban.

Un día lleno de júbilo y diversión. Sin embargo, la vida del arquitecto ha dado un giro de 180º grados en estos últimos 365 días. Joaquín está haciendo frente a una de las etapas más delicadas de su vida. El pasado mes de diciembre, sufrió un aparatoso accidente moto en Madrid que le ha hecho pasar por quirófano hasta en cuatro ocasiones distintas para tratar sus lesiones. Además, su madre - a la que estaba muy unido- falleció en marzo destapando una disputa con su hermano Julio por la herencia familiar.

Durante esta triste pérdida y sus problemas de salud, Joaquín también ha lidiado con numerosos rumores sobre una crisis matrimonial. Unas especulaciones que el arquitecto ha querido desmentir emitiendo un emotivo comunicado a través de sus perfiles públicos. “Hace un año, Raúl y yo nos dimos el 'sí, quiero'. Ese día fue maravilloso, pero no hacía más que confirmar una relación tremendamente sólida. Ha sido un año terrible, el más duro de mi vida, donde un accidente de moto lo agravó todo y la partida agónica de mamá lo alargó aún más. Este estado anímico y físico afectaba a todo mi vivir, y, obviamente, a mi relación con Raúl, pero digo una vez más alto y claro que no hubo crisis”.

En esta misma carta Joaquín ha agradecido a su marido el apoyo y cariño incondicional que le está brindando. “Raúl no desfallece ni un solo día, ni un solo segundo. Siempre a mi lado. ¿Esto es una crisis? No, en absoluto. No ha habido, ni hay crisis. Lo que ha habido es un momento difícil de nuestras vidas que estamos superando juntos. Nuestra relación es sólida, muy sólida, para lo bueno y lo malo. Pero, obviamente, en lo malo uno es mucho más vulnerable. Hoy, como hace un año, grito al mundo que amo a Raúl y que es, y será siempre, el amor de mi vida”.

Un gesto de cariño que el periodista y director de televisión le ha devuelto compartiendo una imagen en blanco y negro de su enlace - en la que salen sonriendo y dedicándose una mirada cómplice - acompañada del tema musical Me quedo contigo, cuya letra reza tal que así. “Te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado”. Toda una declaración de intenciones.