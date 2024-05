¿Seguirá Tamara Falcó en 'El Hormiguero' tras fichar por Telecinco? Tenemos la respuesta

Tamara Falcó se unirá al equipo de jueces formado por los ya experimentados Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría en Got Talent España, el programa de mayor éxito de Telecinco. Su fichaje ha sido una auténtica sorpresa, sobre todo, porque la marquesa de Griñón trabaja desde 2020 en El Hormiguero, de Antena 3. Al tratarse de diferentes cadenas, la pregunta más repetida ha sido: ¿podrá compaginar ambos proyectos?

La respuesta la hemos encontrado en 7yacción, la productora del programa de Pablo Motos. Según nos han confirmado, Tamara seguirá formando parte de la tertulia que comparte con Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. "Su participación en Got Talent España no afecta a su colaboración en El Hormiguero", nos han explicado.

La marquesa de Griñón, por tanto, estará los jueves en el prime time de Antena 3 y los sábados en el de Telecinco. Sin embargo, tendremos que esperar para que esto ocurra, pues todavía no hay fecha para el regreso de Got Talent España. El concurso, que contará de nuevo con Santi Millán como maestro de ceremonias, se encuentra actualmente ultimando la producción de su fase de Audiciones y completando el proceso de casting.

Tamara llega a Got Talent España tras haber sorprendido a la audiencia como concursante de la cuarta edición de MasterChef Celebrity. Se alzó con la victoria y después se graduó en la prestigiosa escuela de cocina Le Cordon Bleu. "No me puedo creer que sea la ganadora de MasterChef. "Soy tan feliz ahora mismo y solo quiero seguir cocinando todo el tiempo. No sabéis lo agradecida que estoy al programa", aseguró al recibir el premio. Sin embargo, su sitio no estaba entre fogones y dio un paso más en su andadura televisiva como colaboradora de El Hormiguero.

La hija de Isabel Preysler ha hecho grandes amigos en ambos programas. Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera no faltaron a su boda con Íñigo Onieva. Tampoco lo hicieron Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Pablo Motos. Ahora, en Telecinco, se unirá al equipo de jueces formado por los ya experimentados Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría.