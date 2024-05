Tamara Falcó ficha por Mediaset: todos los detalles de su sorprendente proyecto televisivo

Tamara Falcó formará parte del jurado de la nueva edición de Got Talent España. La marquesa de Griñón se unirá al equipo de jueces formado por los ya experimentados Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría para valorar el talento de los artistas que se suban al escenario. El concurso, que contará de nuevo con Santi Millán como maestro de ceremonias, se encuentra actualmente ultimando la producción de su fase de Audiciones y completando el proceso de casting.

La hija de Isabel Preysler ocupará el puesto de Edurne en el concurso líder de Telecinco. Cabe recordar que la cantante anunció el pasado 12 de marzo que dejaba Got Talent España después de 10 años inolvidables. "Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera", dijo la artista en aquel momento. "Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música", añadió. Días más tarde conocimos que Edurne reforzaba su compromiso con la música uníendose al equipo de La Voz Kids, en Antena 3, donde buscará impulsar a jóvenes promesas.