Lolita recuerda el momento más famoso de su hija, Elena Furiase, en la televisión: ‘Me va a matar’

Lolita Flores ha protagonizado un divertidísimo momento recordando a su hija. Durante la última gala de Tu cara me suena, la cantante he hecho mención al instante que vivió Elena Furiase en el programa Password cuando su compañera de concurso respondió con una palabra que se grabó en la memoria de los espectadores, y que más de una década después, las redes sociales se llenan de meses con el vocablo "cerrar" cuando llega el mes de abril.

Después de casi hora y media de programa, llegó el momento de la actuación de Raquel Sánchez Silva en Tu cara me suena. La presentadora apareció en el plató completamente caracterizada para interpretar a Massiel y su mítica canción Eres. Un instante en el que acaparó todas las miradas y dejó al público, al jurado y a sus compañeros, con la boca abierta. Tras finalizar la actuación, Lolita Flores valoró a Raquel: "Te has parecido, sobre todo en los bajos, porque Massiel tiene una voz...que como dirían los expertos, porque yo algo entiendo de voces, poco pero entiendo, es muy redonda, muy gorda y muy grave", comenzaba diciendo.

Tras estas palabras, Lolita Flores balbuceaba un segundo con el vocablo abra: "Uy, abra. Sí, abracadabra. Bueno, iba a decir, abril, cerral". Un instante en el que todos los presentes no pudieron contener la risa y se escuchó una carcajada generalizada mientras Raquel Sánchez Silva apuntillaba que "fue un momentazo televisivo". Posteriormente, y sin dejar de sonreír, la hija de Lola Flores añadió: "Mi hija me mata. Lo siento Elena, hija, se me ha venido a la cabeza. Lo siento, sigo siendo tu madre", ya que la propia actriz contó a través de su perfil público cómo le sentaba: "No estoy hasta el mismísimo de vosotros, estoy hasta el mismísimo de que mis amigos y amigas me manden el vídeo. Han pasado 14 años y cada año ha sido recurrente. Entonces claro, de eso un poco sí".

El mítico momento se vivió en Password en 2009, cuando Elena Furiase junto a su compañera, tenían que adivinar el mayor número de palabras secretas, que solo uno de los miembros de cada dúo conoce a través de pistas. Por eso mismo la intérprete escogió la palabra Abril porque la concursante debía adivinar 'Mayo'. Pero en vez de decir el nombre de este mes, contestó "cerral". Un instante en el que la hija de Lolita Flores no pudo contener las carcajadas durante más de un minuto.

