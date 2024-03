Elena Furiase cumple 36 años: así es la bonita familia que ha formado con Gonzalo Sierra

En casa de Elena Furiase han estado de celebración. La hija de Lolita ha soplado las velas de su 36º cumpleaños y lo ha hecho como más le gusta, en familia. "Hoy todo me hacía llorar, de amor, por supuesto... En un momento de mucho batiburrillo e incertidumbre me siento querida, admirada, deseada, bendecida y afortunada, y eso es más que todo", ha escrito en sus redes sociales, añadiendo: "A seguir sin cesar, sin mirar hacia atrás, con paso firme y la sonrisa por dentro. Que nos venga todo lo bueno, a tod@s sin distinción.Y lo malo... que se quede, al menos, donde está ¡o desaparezca!".

La que fuera protagonista de El Internado se encuentra en un momento muy bonito a nivel personal. Junto a su marido, el músico y productor Gonzalo Sierra, ha formado la familia con la que siempre soñó. "¿Nuestro secreto? No sé si es un secreto... pero creo que es ser un equipo. Apoyarnos, admirarnos, ayudarnos, querernos y, sobre todo, tolerarnos mucho", dijo en declaraciones a Europa Press durante los Premios Goya el pasado mes de febrero.

Sus hijos Noah, de 5 años y Nala, de uno y medio, son el motor de su vida y siempre le regalan los momentos más entrañables y divertidos. Así lo demostraron durante su última escapada a la nieve donde Elena fue la encargada de inmortalizar las mejores imágenes y vídeos. "Este fin de semana ha sido la primera vez de muchos: la primera vez de Noah en la montaña, la primera vez de Nala en la nieve, mi primera vez en un ambiente de esquí, la primera vez de Gonzalo esquiando con hijos... ¡Qué suerte de familia la que me ha tocado!", dijo emocionada.

Elena y Gonzalo se dieron el 'sí, quiero' el 18 de septiembre de 2021 en una divertida boda celebrada en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera donde estuvieron rodeados de sus familiares y amigos. En alguna ocasión, la hija de Lolita ha contado cómo surgió su historia de amor, asegurando que su el músico le robó un beso.

"Hace 6 años, una Nochebuena en Barcelona, este señor que tengo al lado me robó un beso. Yo estaba bastante mal por motivos de la vida, y ese beso me salvó. Así que aquí sigo, ligada a ese beso, celebrando cada día, cada minuto, cada segundo que paso a tu lado. Te quiero tanto Gonzalo. Feliz aniversario. Sí, celebramos dos, el de boda y el de vida ❤️ Será por eso que me gusta tanto la Nochebuena", escribió el 24 de diciembre de 2023 en sus redes sociales.

Además de sus trabajos como actriz y tras debutar como escritora la pasada primavera con su libro, El mundo secreto de Arbal, Furiase contó hace unas semanas que se encuentra en un momento de espera. "Estoy en un momento de mi vida que estoy en stand by. Ya no por mamá, porque en esta profesión esto pasa... Estoy aprovechando para escribir mi segunda novela y con muchas ganas que llegue un proyecto. Yo feliz", confesó a Europa Press. Además, quiso aprovechar la ocasión para decir alto y claro que: "Hay que visibilizar que los actores tenemos momentos de parón, de búsqueda".