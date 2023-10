Elena Furiase aclara cuál es la relación que le une a la reina Letizia tras su comentado encuentro

Fue en 2019 cuando la reina Letizia y la actriz Elena Furiase protagonizaron un efusivo encuentro que dio mucho que hablar y que generó numerosos comentarios sobre la posible relación que las unía, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando Elena se ha pronunciado sobre esta supuesta "amistad".

"Cuando me ve es una mujer muy amable. Pero de ahí a que seamos amigas, no" aclaraba Elena los micrófonos de Europa Press durante su asistencia a la presentación del nuevo disco de la cantante Lorena Gómez que tuvo lugar anoche en los Cines Callao de Madrid.

El distendido encuentro entre doña Letizia y la intérprete se produjo en febrero del mencionado año cuando la hija de Lolita acompañó a su madre a recoger la Medalla de Oro a las Bellas Artes, que los Reyes entregaban en Córdoba. Para sorpresa de los allí presentes, la Reina saludó con gran simpatía y los brazos abiertos a Elena, quien horas después compartió una foto de este encuentro diciendo: "Yo la quiero. Somos íntimas".

Sin embargo, en aquel momento, la actriz no sabía que su divertido comentario daría lugar a que se hablara o se especulara sobre la relación de cercanía que mantenía con doña Letizia. "No, no yo no tengo el teléfono de la reina Letizia, no, en absoluto, lo que pasa es que es verdad que he coincidido con ella dos o tres veces, cuando le dieron la medalla de las Bellas Artes a mi madre, en un cine…. y siempre ha sido muy agradable conmigo" explicaba la actriz. "Nos hicieron una foto, yo la puse y la colgué porque me estaba dando un abrazo” añadía Furiase con una gran sonrisa tras el revuelo causado.

Centrada en sus hijos y en su nueva novela

Elena, quien se encuentra actualmente disfrutando de una pausa interpretativa, está volcada por completo en el cuidado de sus pequeños, Noah, de 4 años, y Nala, de 1 año, así como en la escritura de su segunda novela. "Mis hijos están muy bien, creciendo a una velocidad pasmosa y yo estoy escribiendo una nueva novela, estoy en el proceso, pero esto puedo durar uno o dos años, pero estoy muy ilusionada y contenta. No es de fantasía, es más para adultos y como siempre enfocado un poco en poder producirla y hacer una serie o película” declaraba la hija de Lolita.

Su amistad con Ana de Armas

La actriz, que el año pasado debutó como escritora con la novela juvenil El mundo secreto de Arbal, también ha hablado sobre su amiga Ana de Armas, la que recientemente visitaba nuestro país entre rumores de compromiso con el ejecutivo norteamericano Paul Boukadakis. “Yo no sé nada de eso, pero cualquier cosa relacionada con Ana se lo tenéis que preguntar a ella. Yo la adoro, pero, aunque lo supiera tampoco lo diría. Pero no tengo ni idea.” señalaba Elena, sin querer entrar en dar ningún tipo de detalles sobre la vida de su amiga, de la que se hizo inseparable tras trabajar juntas en la serie El Internado.

