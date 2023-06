Elena Furiase sorprende con su faceta de escritora y presenta en Madrid su primer libro

Elena Furiase sorprende con su faceta como escritora. La hija de Lolita acaba de publicar El Mundo secreto de Árbal y este fin de semana ha estado firmando ejemplares en la Fería del Libro de Madrid. "Sí! He sacado un libro…El Mundo secreto de Árbal, estoy feliz, emocionada y nerviosa a partes iguales", reconocía la recordada Victoria de la serie El Internado tras emprender esta nueva aventura literaria. La actriz, de 35 años, ha protagonizado un encuentro con sus seguidores durante la tarde del pasado domingo en la caseta 29, donde presentó su primer libro.

"Mi vida, orgullosa de ti corazón", comentaba Lolita, que la acompañaba en este día tan importante para ella. Mariola Orellana no perdía la ocasión de que le firmara un ejemplar. "Y mi querida y admirada Elena que ha presentado un cuento que lleva escribiendo desde hace años y que por fin ve la luz. Un regalo perfecto para las comuniones y una historia digna de leer", señalaba la mujer de Antonio Carmona.

-Lolita se va de boda con sus dos hijos, Elena y Guillermo

Lolita celebra el debut literario de su hija Elena. "En este mes de mayo donde mis ausencias se magnifican y las pérdidas me duelen más aún de lo que ya duelen [este mes fallecieron su madre Lola Flores y su hermano Antonio Flores], el universo me trae un regalo maravilloso, me lo hizo hace 35 años contigo Elena Furiase y que ahora me des el placer de leerte y meterme en ese mundo fantástico de Árbal. No sabes cómo te lo agradezco me vuelves a llenar de orgullo y de alegría. Te deseo el mayor de los éxitos", escribía la hija de Lola Flores. "Te lo mereces todo por ser una mujer trabajadora, buena actriz, buena hija y excelente madre y ahora una maravillosa escritora, llena de sensibilidad, concluía la feliz abuela de Noah y Nahla, los dos hijos que Elena Furiase ha tenido con su marido Gonzalo Sierra.

Elena Furiase y Gonzalo Sierra acudían juntos a la boda de unos amigos este fin de semana en Almería, tan solo un día antes de que que la intérprete presentara su libro. "Ayer estábamos de boda en un lugar idílico, no era la nuestra, pero me hubiese vuelto a casar contigo allí mismo, una y mil veces", era la romántica declaración de amor de Elena Furiase mientras se fundía en un beso con su marido. "Esto paso en Almería, mañana escribiré sobre lo que ha pasado hoy en Madrid; la euforia no me da tregua, el cansancio es latente, y la felicidad me invade, así que necesito tiempo", contaba ilusionada ante de su debut como escritora.

El mundo secreto de Árbal es una novela de aventuras y fantasía juvenil, escrita por Elena y con ilustraciones de su amiga Celia Blue. "Esta obra se me ocurrió con 13 años, pero lo dejé estar, no tenía mucha confianza en lo que hacía. Después de 20 años la retomé y estuve casi dos años escribiéndola", confiesa Elena, que después de tanto tiempo ha hecho su sueño realidad. A través del mundo mágico de Odum, Elena Furiase trata de que los lectores se sumerjan en su propia imaginación y en los paisajes y momentos de su niñez que le sirvieron a ella como fuente de inspiración. "En mi adolescencia, me inspiré en el paisaje de Ibiza, ya que estaba veraneando allí cuando se me ocurrió esta historia; después es cierto que he ido absorbiendo un poquito de toda la fantasía con la que me he criado, desde Harry Potter, La historia interminable, El señor de los anillos, La princesa prometida, El laberinto, etc. y reconozco que también mi familia ha sido fuente de inspiración, de una manera más indirecta".