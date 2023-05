Lolita se va de boda con sus dos hijos, Elena y Guillermo, su prima Paloma Sánchez Flores y otros familiares

Lolita ha disfrutado de un sábado de lo más divertido acudiendo al enlace de unos amigos. Por supuesto, la cantante ha estado rodeada de lo que más quiere: sus dos hijos, Elena y Guillermo; su yerno, Gonzalo Sierra; su prima Paloma Sánchez Flores, hija de Carmen Flores y hermana del entrenador Quique Sánchez Flores; y su sobrino Chema. "Encuentros maravillosos. Hoy se ha casado Álvaro, al que adoro y le deseo toda la felicidad del mundo junto a su mujer Susana. Muchas ausencias, muchos recuerdos y mucho amor. Gracias por hacerme partícipe de este día", ha escrito con emoción la vocalista en su perfil público.

Los festejos de la boda han tenido lugar en el jardín de una bonita casa de campo. Durante todo el convite no faltaron las risas, el baile, la música y la buena comida. Además, en la lista de invitados también figuraban otros nombres destacados, como el del empresario Borja Rew y Alejandro Gómez Acebo, el nieto de la infanta Pilar.

Quienes no han estado presentes en esta animada velada han sido los benjamines de la casa, Noah y Nala, de tres años y diez meses respectivamente. Los retoños de la protagonista de El Internado inundan de alegría el corazón de Lolita, que se ha convertido en una abuela orgullosa y consentidora. "Yo me muero, mira que siempre decía que como a mis hijos no iba a querer a mis nietos y realmente se les adora. Es diferente porque ya no tienes que educar", confesaba a María Casado en 2022 durante una entrevista en Las tres puertas.

Para tan señalada ocasión, la intérprete de Sarandonga ha optado por un conjunto de dos piezas de falda larga agua marina y top estilo lencero satinado. Un look al que ha puesto una nota flamenca con un pequeño mantoncillo. La actriz, por su parte, ha lucido un bonito vestido largo de color naranja con capa de la firma Marabu. Un estilismo muy favorecedor que ha completado con unos zapatos de tacón joya y unos pendientes dorados.

La unión de la familia Flores

Además de dejar un gran legado artístico, Lola Flores podía presumir de tener una familia muy unida. Sus dos hijas Lolita y Rosario y sus cinco nietos, Alba, Elena, Guillermo, Lola y Pedro se reúnen siempre que pueden en fiestas, como cumpleaños y bautizos, y actos públicos.

Su última gran aparición fue el pasado mes de abril durante la apertura del museo en honor a la gran Lola Flores en Jerez de la Frontera con motivo del centenario de su nacimiento. Se trata de un espacio único en el que los visitantes podrán contemplar más de 200 piezas de la mítica artista como sus trajes de actuación, batas de cola y joyas. Una forma preciosa de rendir homenaje a la estrella de María de la O.

