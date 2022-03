Lolita admite qué le deja hacer a su nieto que no permitía a sus hijos La cantante ha contado que no le importa mimar a Noah, el hijo de Elena Furiase

No es ningún secreto que la mayoría de las abuelas miman a los nietos siempre que pueden, y Lolita es un ejemplo. La cantante se ha sincerado durante su entrevista con María Casado en Las tres puertas, y ha explicado que el cariño que tiene por el pequeño Noah, hijo de Elena Furiase, es mucho mayor del que ella había imaginado. "Yo me muero, mira que yo decía que como a mis hijos no iba a querer a mis nietos y realmente... se les adora", ha admitido con rotundidad. El motivo es tan sencillo como que la responsabilidad que se tiene con un hijo es muy diferente cuando te conviertes en abuela, tal y como ella misma ha explicado.

"Es diferente porque no tienes que educar", ha comentado Lolita, que está orgullosísima de que la llamen abuela y ha desvelado que el pequeño Noah la llama "abela Lolita". Ha añadido que para educar están los padres del niño, haciendo referencia a su hija Elena Furiase y su marido, Gonzalo Sierra, lo que le quita a ella un peso de encima. "A mis hijos, a Guillermo y a Elena, no les dejaba entrar en el salón. Era en la cocina o en la salita, en el salón elegante no", ha recordado la cantante, que asegura que con su primer nieto es totalmente diferente. "En cambio a mi nieto, llega con un helado de chocolate, se sienta en el sillón blanco, me lo mancha y le digo 'No pasa nada, se lava, tiene funda'", ha explicado ante las risas de María. "Tengo en el salón una esquina con todos sus juguetes. Y luego tengo un armario en el salón que en vez de guardar abrigos tengo todos los juguetes de Noah", ha contado, asegurando que cuando llega el niño a casa le pide que se lo abra porque ya sabe qué es lo que se esconde en el interior.

Fruto de la relación entre la actriz y el músico nació en 2018 el pequeño Noah, y pronto darán la bienvenida a un segundo bebé del que no se conoce si será niño o niña, puesto que tal y como desveló la intérprete a ¡HOLA! es una información que prefiere guardarse hasta el nacimiento. Hace solo unos días Elena desvelaba que su embarazo estaba siendo "muy parecido de síntomas", y que su hijo estaba feliz con la llegada de un hermanito aunque a veces no entendía lo que significaba. Madre e hija han pasado recientemente el covid y mientras Elena contaba que había sido como un catarro, Lolita ha confesado que se ha pasado 14 días en la cama, a pesar de que las secuelas en el ojo que habían publicado algunos medios no tenían nada que ver con la enfermedad.

Lolita ha estado presente en el programa de María Casado en el cumpleaños de Elena y admitía que estaba algo sensible precisamente por no haber podido pasarlo con la futura mamá. "Además está embarazada de cinco meses", ha compartido la actriz y cantante mandando un beso a su hija. "Yo estoy ya como las abuelas, de otra manera imposible", ha dicho, bromeando por el mensaje que ha lanzado mirando directamente a la cámara.

