Diez anécdotas de Lola Flores que merece la pena recordar en el día en el que hubiera cumplido 100 años

Lola Flores nació el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera, Cádiz. Su vida está llena de anécdotas y frases míticas, momentos que forman parte del imaginario colectivo y que desde aquí queremos recordar. ¿Quién no ha dicho alguna vez si me queréis algo, irse? ¿O se ha acordado de La Faraona al perder un pendiente? Sus bromas también han pasado a la historia, al igual que sus secretos de belleza. Fue una mujer libre, fuerte, valiente, algo que demostró al hablar abiertamente del cáncer que padecía. La Faraona hubiera cumplido 100 años. Y sigue más viva que nunca.

'Perdón, se me ha caído un pendiente de oro'

¿Quién no se acuerda del famoso pendiente perdido de Lola Flores? Fue en el programa Esta noche fiesta, de José María Íñigo, el 22 de febrero de 1977, que se grababa en la sala Florida Park (Madrid). La artista estaba cantando y bailando con su poderío habitual cuando salió volando un valioso pendiente. "Perdón, se me ha caído un pendiente de oro", exclamó mientras se movía por el escenario intentando dar con él. "Se ha caído por ahí. Ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó. Muchas gracias de todo corazón pero el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder, eh, por favor", comentaba mientras intentaba continuar con su actuación. Esta anécdota ha pasado a los anales y hasta su hija Lolita se ríe al recordarla. "El pendiente valía un dinero. Su dinerito le costó, no era agradable que se lo llevaran", dijo en Lazos de Sangre.

'El brillo de los ojos no se opera'

Lolita ha contado que su madre nunca se hizo un retoque estético. Solo pasó por el quirófano para tratarse el cáncer de mamá que padecía. Su belleza traspasaba fronteras y la artista reveló cuál era su secreto a Jesús Quintero, con quien mantenía una relación muy cómplice, hasta el punto de que sus entrevistas forman parte de la historia de la televisión. "¿Sabes por qué yo estoy tan guapa, Jesús?", decía Lola. "Porque el brillo de los ojos no se opera y lo que llevas dentro sale hacia fuera".

Nunca supo cómo se llamaba su gran amigo Serrat

Lola Flores tuvo grandes amigos, entre ellos, Joan Manuel Serrat, cuyo nombre nunca pronunció a la perfección. "La quiero por encima de todo a pesar de que nunca haya sabido Juan Manuel en lugar de José Manuel", dijo el cantante en un programa en el que actuaron juntos. "Es verdad. Tú para mí siempre serás Manuel, Manuel Serrat, José Manuel Serrat", puntualizó La Faraona. Años más tarde, en Lazos de Sangre, Joan Manuel Serrat recordó esta anécdota. "Siempre me llamá José Manuel o José Miguel. Ella sabía que era un nombre compuesto, en el caso de Lola era muy gracioso".

'Si tienen un bultito en el pecho vayan inmdiatamante al médico'

A Lola Flores le diagnosticaron cáncer de mama en 1972, enfermedad por la que acabó muriendo el 15 de mayo de 1995. Haciendo gala de su valentía, la artista habló abiertamente sobre su situación cuando este tema todavía era un tabú en la sociedad española. Fue en 1989, en La Luna, el programa de entrevistas que entonces presentaba Julia Otero. "Me han caído tantas lágrimas solas, pero he tenido tanta fe que a esas personas que tengan el problema primero les digo que si tienen un bultito en el pecho vayan inmdiatamante al médico. Después, que tengan el valor suficiente para darse cobalto antes de ser operada porque si está empezando, con el cobalto se quema, y se queda quito. Cuando yo ya me fui a operar ya estaba medio quemado. Y, sobre todo, la mente, no pensar en una misma, pensar que le haces falta a la gente y que te vas a currar", dijo mirando fíjamente a la cámara. Julia Otero, al ver de nuevo estas imágenes, aseguró que La Faraona, sin saberlo, había hecho una gran campaña de concienciación.

'Si una peseta diera cada español'

Lola Flores pronunció esta frase en uno de los momentos más complicados de su vida: cuando tuvo que enfrentarse a Hacienda por no haber hecho la declaración de la renta de 1982 a 1985. En 1989 la Audiencia Nacional de Madrid la absolvio, pero el Ministerio de Economía y Hacienda recurrió la sentencia. Para evitar la cárcel, la artista tuvo que pagar 28 millones de pesetas, una cantidad que consiguió vendiendo propiedades y joyas. Pero en un momento dado, pidió la colaboración ciudadana. "Yo muchas veces pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás saldría de la deuda", pronunció en una rueda de prensa. En aquel momento, según recordó Lolita en Lazos de Sangre, "hubo gente que se tomó muy mal esa frase y cuando mi madre pasaba con el coche le tiraban las pesetas de mala manera".

'Que me la metan en la caja... la bata de cola'

"Mi madre no tenía pelos en la lengua. Yo no hubiera contado cosas que ella contó", aseguró Lolita Flores durante la presentación de la serie documental Lola, de Movistar +, en septiembre de 2021. Sin embargo, tiene dudas sobre una frase que siempre se le atribuye a la artista. "¿Quién no se ha dado un pipazo con una buena amiga?". Al parecer se emitió en su serie documental El coraje de vivir, de Antena 3, pero tiene más pinta de leyenda que de realidad. "Eso hay que buscarlo. A mí desde luego que no me lo dijo. Si creéis que lo ha dicho, tiene que estar ahí. Y si no está, es que no lo ha dicho", insistió Lolita. Lo que sí dijo y provocó un gran revuelo, fue cómo le gustaría marcharse de este mundo. Fue en los años 80, en el programa La Clave. "A lo mejor pido que en la caja me la metan", dijo. "La bata de cola", matizó para no dejar dudas mientras todo el plató reía sin parar.

Ni canta ni baila, pero no se la pierdan: la crítica que nunca existió

Esta mítica frase atribuida al periódico The New York Times nunca existió. Pero durante años todos pensamos que fue así como definieron a Lola Flores al otro lado del charco. Fueron sus hijas, Lolita y Rosario, las encargadas de desmentir este bulo en la presentación del documental de Movistar + sobre su madre. "Se conoce que alguien se lo dijo a su cara en Nueva York y ella pensó que lo habían escrito. Cómo no está para preguntárselo, no podemos saberlo. Realmente si se dijo, fue una genialidad. Y si no se dijo, sigue siendo una genialidad. Imagino que sería algún comentario y ella se quedó con esa historia. Porque inventarlo sería tirar piedras contra su tejado", aclaró Lolita.

Su boda a las seis de la mañana

Lola Flores y El Pescaílla se casaron el 27 de octubre de 1957 en El Escorial. La boda se celebró a las seis de la mañana, una hora intempestiva que tenía un motivo de peso. "Mi padre había tenido una relación con la madre de Antoñita, que es mi hermana, pero no se quiso casar con ella y los gitanos querían matarlo porque las leyes gitanas son otras y mi padre dijo que no y se tuvieron que casar a las seis de la mañana porque sino podían venir todos los gitanos y decir que esa boda no se podía hacer", recordó Rosario Flores en Lazos de Sangre. La pareja se conocía desde los años 40 porque 'El Pescaílla' fue guitarrista de Caracol. "Mi madre me contó muchas veces que cuando se enamoró de mi padre cogió el cielo con las manos", añadió Lolita emocionada.

'Si me queréis irse'

La tarde del 25 de agosto de 1983 toda Marbella (y casi España entera) se echó a la calle para asistir al enlace de la hija mayor de Lola Flores y El Pescaílla. La iglesia tenía capacidad para 1.200 personas y en el momento de la boda había más de 5.000. Lola Flores, que era la madrina, consiguió llegar hasta el altar mayor custodiada por la policía para pedir al público que abandonara la iglesia. "Mi hija no se puede casar. Así que, si me queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse. Hay que sacar a la gente, o no se casa, esto es una vergüena", gritó. Estaba muy enfadada, lloró incluso, pero sus palabras no dieron fruto y fue entonces cuando pronunció una frase que todavía resuena en el templo. "Maldigo la hora en que he elegido Marbella para la boda de mi hija".

Lola Flores y el inlgés

Se codeo con lo más granado de Hollywood, pero los idiomas no eran su fuerte. De hecho, Lolita, en un programa de Tu cara me suena, recordó a su madre así: "Toda la vida de Dios, mi madre dijo Paul Numan (Paul Newman) y se la entendía perfectamente". Tras esta anécdota, Lolita añadió que su madre, para conocerse las capitales de todo el mundo, hacía comparaciones. "De La Habana dijo que era Cádiz con negritos; de Buenos Aires decía que era una rosa de té que los argentinos se la daban a las personas que les agradaban y que ella la había recibido, y de Lima decía que era una plazita de toros llena de colorines".

