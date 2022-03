Inesperado revés judicial para la familia de José María Íñigo

Más de tres años hace ya que falleció el periodista José María Íñigo tras una larga enfermedad. Su viuda y sus cuatro hijos expusieron ante la justicia que la causa de su muerte fue debido a un tumor cancerígeno provocado por su exposición al amianto que había en los estudios de Televisión Española en Prado del Rey. En marzo un tribunal dio la razón a la familia del periodista y exponía que habían "elementos sólidos" para asegurar la relación de causa efecto en el desarrollo de la enfermedad, sin embargo Televisión España recurrió la sentencia y elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aludiendo que los niveles de amianto no eran tan altos como para provocar el fallecimiento del presentador.

Finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al ente público y ha revocado la sentencia que vinculaba el cáncer de pulmón que padeció José María Íñigo, y del que finalmente falleció, con el amianto de los estudios de RTVE en Prado del Rey. Un fallo inesperado que supone un varapalo para la familia del periodista. Su hija Piluca, en marzo de este mismo año, expresaba su satisfacción en ¡HOLA! tras ganar el juicio que inició su padre en vida.

La sentencia, a la que ahora ha tenido acceso La Sexta, manifiesta que no ha quedado acreditado que la enfermedad que padeció el locutor estuviera relacionada con el dilatada carrera del presentador en los estudios 1 de Prado del Rey, donde se encontraron altos niveles de material cancerígeno. El juez considera que José Maria Iñigo, un profesional que ha trabajado en diferentes medios de comunicación a lo largo de su carrera, no se puede atribuir su dolencia a un solo medio y que existen un 10% de casos similares en los que la intoxicación no se produjo dentro de TVE, frente al 90% restante.

La familia de José María Íñigo ha manifestado que recurrirá la sentencia en casación al Tribunal Supremo. En los últimos años de su vida Íñigo inició este proceso después de que le diagnosticaran un mesotelioma pleural, un tumor poco habitual y que los expertos asocian a la intoxicación por amianto, del que falleció el 5 de mayo de 2018. A continuación su familia se hizo cargo de todo el proceso cuando Iñigo falleció. Esta enfermedad puede estar latente entre 20 y 40 años desde el inició la exposición y coincide con la intensa trayectoria del presentador en televisión en programas como Directísimo, Fantástico o Estudio Abierto.

Este nuevo fallo influye en la pensión de viudedad reconocida a la viuda de José María Iñigo, Pilar Piniella, ya que la sentencia anterior declaraba que la pensión reconocida derivaba de enfermedad profesional en lugar de enfermedad común. La abogada que lleva el caso ha confirmado que recurrirá esa última sentencia en el Supremo, "porque es incomprensible, no esperábamos un dictamen negativo", ha manifestado.

