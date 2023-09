Lolita Flores cuenta cómo su hija Elena Furiase le salvó la vida

Era la noche de Lolita. La cantante fue la estrella invitada a El Musical de tu vida, presentado por Carlos Sobera. En un día tan importante para ella recibió la visita de personas esenciales en su vida como son sus amigos, su tía Carmen Flores y su hija Elena Furiase, a las que se abrazó y se emocionó al verlas. "Me ha dado un un vuelco el corazón, porque me he trasladado a Marbella, la época... y cuando te he visto aparecer te he visto a ti y a mamá las dos juntas...", señaló al encontrarse con su tía Carmen. "Cada día se parece más [a Lola Flores]", añadió la artista.

Si hubo una sorpresa que le llegó al alma fue la aparición de su hija Elena Furiase. Primero la actriz simuló una conversación por teléfono desde la parte de atrás del escenario, pero minutos después la sorprendió y corrió a abrazarla. "¡Pero qué guapa estás y qué buena actriz eres!", le dijo al verla. "Es guapa como la madre", puntualizó el presentador, a lo que Lolita respondió: "No, ha salido al padre que ha sido siempre más guapo que yo. Tu padre era muy guapo, ahora está más mayor que yo. Todos mis amores están más mayores que yo, yo estoy mucho mejor que ellos", respondió con una sonrisa.

De Elena Furiase habló maravillas. En su peor etapa, el año 1995 cuando murió su madre, Lola Flores, el día 10 de mayo, y su hermano Antonio, tres días después, ella cayó en el alcohol y otro tipo de sustancias y fue su hija, con apenas cinco años para seis, la que puso la voz de alarma contándoselo a su tía Rosario. "Elena me salvó... Elena me salva siempre, me sigue salvando de todo. Creo que la unión que tengo con mi hija es más grande que la que yo tenía con mi madre, más fortalecida, porque yo a mi madre la tuve que compartir durante muchos años con el mundo entero... y yo lo que trato es que mis hijos me tengan siempre que me necesitan", destacó.

Lolita recuerda como a los cuatro años de morir su madre perdió también a su padre, Antonio González 'El Pescaílla'. Fueron años de mucho dolor para ella y su hermana Rosario. "Quedamos huérfanas de madre y padre y de hermano. Mi madre y mi tía perdieron un hermano de una peritonitis, mi hermana y yo tenemos dos hijos hembra y varón y pido a Dios que las historias no se repitan más, el cupo ya está hecho.No tengo ganas de irme y tengo ganas de estar muchos años, de poder ver a mis nietos crecer y cuando Dios me quiera llevar, me iré con ellos y eso me da alegría".

La actriz de El Internado confesó cómo es Lolita como madre y abuela. "Hay madres y madres. Mi madre es muy gallina, que no te dejan salirte del ala ni un momento, con mucha libertad y y confianza, pero dónde estás, has salido... tengas la edad que tengas...", contaba la hija de Guillermo Furiase. "A mis hijos les he dado mucha libertad", puntualizaba la intérprete de Sarandonga que, aunque siempre ha sido de controlar y de preguntar cómo están, siempre les ha dejado su espacio. Elena Fuiase es madre de dos hijos, Noah y Nala, los nietos de Lolita Flores, por los que siente devoción. "Como abuela se vuelve loca, es muy buena abuela. Si estás con ellos tiene que ser de calidad y cuando ella está con ellos la destrozan viva", refiriéndose a que la cantante no duda en tirarse al suelo para jugar con sus nietos -Noah está a punto de cumplir cinco años en octubre y Nala tiene catorce meses-.